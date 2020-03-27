فيديو.. طفلة 3 سنوات توجه رسالة للعالم: ابقوا فى منازلكم.. أفتقد والدى الطبيب

كتبت هند عادل

"أفتقد والدى".. كلمات مؤثرة أرسلت بها طفلة 3 سنوات رسالة للعالم بضرورة الجلوس فى المنزل وعدم الخروج حتى تتمكن من رؤية والدها، والذى يعمل طبيبًا لإنقاذ مصابى وضحايا كورونا فى أستراليا، مطالبة من الأستراليين البقاء في المنزل حتى تتمكن أخيرًا من تقبيل وعناق والدها.

ووفقا لتقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية توسلت ابنة طبيب أسترالي تبلغ من العمر ثلاث سنوات يعمل على الخط الأمامي لوباء الفيروس التاجي، لمواطني أستراليا، لغسل أيديهم والبقاء في المنزل حتى تتمكن من "تقبيل والدها" مرة أخرى عندما يعود.

يعمل والد الطفلة والذى يدعى "جارث سمول" كطبيب أطفال في جولد كوست بأستراليا، ويقضى ساعات طويلة في المستشفى ويعيش برفقة زوجته هانا 28سنة، وابنته إيفاليا ثلاثة سنوات، وابنه آرلو البالغ من العمر تسعة أشهر.

لتضخيم مدى أهمية اهتمام الأستراليين بتحذيرات الحكومة والبقاء في منازلهم صورت الأم مقطع فيديو رائعًا لطفلتها لإيفاليا يطلب من الناس التمسك بالتباعد الاجتماعي والعزلة الذاتية قدر الإمكان.

وقالت الطفله فى كلمات مؤثرة "أنا بحاجة لمساعدتكم، افتقد والدي إنه يعمل على مساعدة المرضى و من المرجح أن يصاب بالفيروس التاجي للحفاظ على سلامتنا جميعًا ، إنه هناك للحفاظ على جدتي وجدي وعلى الجميع حتى يبقوا بأمان من فيروس كورونا" .

وأكدت الطفله إيفاليا فى الفيديو " لا أحد محصن من COVID-19، نحن بحاجة إلى العمل معًا كفريق، وغسل يديك ، والبقاء في الداخل والتعقيم، ابق في الداخل ، اغسل يديك وعقم حتى أتمكن من تقبيل والدي مرة أخرى."

وطالب رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الأمة بالبقاء في المنزل ما لم يزوروا السوبر ماركت أو الصيدلي أو جزءًا من القوى العاملة الأساسية.