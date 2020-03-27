حاجات هتحتاجها وانت قاعد فى البيت بسبب كورونا.. أبرزها المعلبات

فاطمة ياسر

ماذا تفعل وماذا تحتاج في المنزل خلال هذه الفترة؟..سؤال يحتاج الكثيرون للإجابة عليه، والتعرف علي أهم الأشياء التي يحتاجونها في المنزل خلال تلك الفترة، وفي ظل تحذيرات وزارة الصحة المصرية، وأيضا الحكومة المصرية من التجمعات، خوفا علي الشعب المصري من الإصابة بالفيروس التاجي كورونا، يقدم اليوم السابع لقرائه العديد من الأشياء التي يحتاجها الكثيرون ويجب توفرها في المنزل، خلال هذه الفترة، وذلك وفقا لموقع "webmed".

أكد التقرير، أنه من أفضل الحيل الغذائية التي يجب تخزينها في المنزل، وتتجنب التعامل والتجمعات مع الآخرين، هي المعلبات والأطعمة المجففة، ومنها الأرز، والعدس، والفاصوليا، والفول، المشروم، فجميعها أغذية مفيدة للجسم، ولها العديد من الفوائد التي يحصل عليه، فهي من الأطعمة التي لها دور في تقوية الجهاز المناعي بشكل كبير، ولذا خزنها وتناولها.

وأضاف التقرير، أنه من أفضل الأطعمة التي ينصح بتخزينها هي البروتين كاللحوم والدجاج، والفول والعدس والحمص، فجميها أطعمة تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، والتي ينصح بتخزينها، وذلك للحصول علي عناصرها الغذائية كالحديد وفيتامين ب وحمض الفوليك، والبوتاسيوم.

وأشار التقرير، أنه في حالة وجود أطفال، فعليك تخزين الألبان الخاصة بهم، وأيضا الحفاضات، والعلاجات الطارئة لهم، وذلك للحفاظ علي صحتهم خلال تلك الفترة.

وأخيرا يجب عليك تخزين الأدوية لمدة ثلاثة أشهر ، فإذا كنت من أصحاب الأمراض المزمنة فهذا يعد من أفضل الحيل للحفاظ علي صحتك والحد من الإصابة بأي مضاعفات صحية نتيجة لعدم توفير الدواء، وينصح أيضا بشراء أدوية خاصة بنزلات البرد والأنفلونزا فهذه الأمور تعد من الطوارئ التي يجب الاحتفاظ بها.