فيديو.. تركى يوثق طرد والده من مستشفى بعد إصابته بكورونا

كتب هيثم سلامة

يبدو أن النظام الصحى فى تركيا يعانى من انهيار كبير بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث تداولت فيديوهات حول زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا، مما أدى إلى امتلاء المستشفيات بالمرضى لدرجة وصلت إلى طردهم خارجها، وأدى ذلك إلى نقل العدوى إلى أسرهم، فى حين تؤكد التقارير أنه قفز عدد الوفيات فى تركيا من 16 إلى 75 أمس وارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 3629 منذ الإبلاغ عن أول حالة فى 11 مارس.

ونشر حساب شئون تركية، عبر موقع تويتر، فيديو لشاب تركى يتحدث من خلاله عن واقعة طرد أبيه من أحد المستشفيات، وأدى ذلك إلى بقائه في المنزل، ونقل العدوى إلى جده، حيث بدأت تظهر عليه نفس الأعراض.

الظاهر أن عدد المصابين بـ #فيروس_كورونا في #تركيا كبير والنظام الصحي هناك فاشل للغاية والمستشقيات مكتظة لدرجة وصلت أن المستشفيات بتطرد المرضي، مواطن تركي يقول أن مستشفيات #اسطنبول طردت أبي وثبت أنه مصاب بفيروس كورونا وتسبب في عدوة لجدة وظهر عليه هو الاخر اعراض كورونا #تركيا_الان pic.twitter.com/AzojvVOpdJ

— شـــــؤون تركـيــــة (@TurkeyAffairs) March 27, 2020

وقال الشاب من خلال فيديو: "أنا مواطن أعيش في إسطنبول، نتيجة التحاليل التي خرجت لأبى جاءت إيجابية مساء أمس، أرسلوه من المستشفى إلى البيت بداعى أنه لا حاجة لوجوده بالمستشفى، والآن هو في البيت ويعانى من ضيق تنفس ونفس الأعراض بدأت تظهر على جدى وعمره 70 عاما، ورغما من ذلك لم يمر علينا أحد من الوزارة أو من أي مكان آخر ".



الشاب التركى

يشار إلى أنه قال مسئول محلى إنه جرى عزل بلدة وأربع قرى فى إقليم ريزا التركى المطل على البحر الأسود بسبب تفشى فيروس كورونا، وذلك فى أول إغلاق من نوعه فى البلاد منذ بداية تفشى المرض قبل أسبوعين.

وقال علاء الدين سيردار، رئيس بلدية كانديرلى فى مقابلة مع محطة (تي.آر.تى خبر) التركية الحكومية، إن العزل إجراء احترازى لمنع انتشار المرض أكثر بعد وفاة مريض فى البلدة أمس الخميس جراء إصابته بالفيروس.

وقفز عدد الوفيات فى تركيا من 16 إلى 75 أمس، فى حين ارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 3629 منذ الإبلاغ عن أول حالة فى 11 مارس.