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فنى يتسلق برج كهرباء ليلا لإصلاحه ومحافظ مطروح يكافئه من ماله الخاص

الجمعة، 27 مارس 2020 02:49 م
فنى يتسلق برج كهرباء ليلا لإصلاحه ومحافظ مطروح يكافئه من ماله الخاص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
مطروح - حسن مشالي

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أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن صرف مكافأة 1000 جنيه، من ماله الخاص، لفني بهندسة كهرباء مدينة النجيلة، عقب مشاهدة المحافظ فيديو على جروب وأتساب "فريق أزمات محافظة مطروح"، ويظهر فيه الفني وهو يتسلق برج كهرباء، ليلاً، لإصلاحه من أجل إنارة قرية شماس، وأشاد المحافظ بدور رجال الكهرباء ومجهودهم  في العمل.

وقال عيسى أبو شيته رئيس وردية هندسة كهرباء النجيلة، الذي كان مشرفاً على عملية إصلاح العطل، أنهم تلقوا بلاغاً بحدوث عطل في خط الكهرباء الجنوبي الخاص بإنارة قرية شماس، وعلى الفور توجهت الوردية لمكان العطل، الذي تبين أنه بسبب تلف عازل أحد أبراج الكهرباء، وقام مصطفى نصر الفني بهندسة .

محافظ مطروح يكافئ من ماله الخاص فني تسلق برج كهرباء ليلا لإصلاحه

محافظ مطروح يكافئ من ماله الخاص فني تسلق برج كهرباء ليلا

وأضاف رئيس الوردية، بأنه فور رفع فيديو إصلاح العطل على  جروب فريق أزمات محافظة مطروح، شاهده المحافظ، وقدم التحية وأعرب عن تقديره للعاملين على إصلاح العطل، وقرر صرف مبلغ 1000 جنيه منه شخصياً، لفني الكهرباء الذي تسلق برج الكهرباء ليلا لإصلاحه.

وأكد " أبو شيته " أنه سادت حالة من الفرحة والرضا، بين جميع العاملين بهندسة كهرباء النجيلة، الذين اعتبروا أن هذا التقدير تكريما لهم جميعاً، وشعورهم بالرضاء والدافع لمزيد من العطاء في العمل، بعد هذا التقدير المعنوي الكبير، الذي يفوق التقدير المادي، وشعور العاملين بأن جهودهم متابعة ويشعر بها المواطن ورأس النظام التنفيذي بالمحافظة.

 

 


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