اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مارس 2020 12:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فتح المدارس لتسجيل العمالة غير المنتظمة وصرف علاج 3 أشهر لأصحاب الأمراض المزمنة بمطروح

الجمعة، 27 مارس 2020 11:55 م
فتح المدارس لتسجيل العمالة غير المنتظمة وصرف علاج 3 أشهر لأصحاب الأمراض المزمنة بمطروح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
مطروح - حسن مشالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعمل أجهزة محافظة مطروح، على التخفيف عن المواطنين وتطبيق الإجراءات الاحترازية، التي تنفذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، ومن بين هذه الإجراءات، تخصيص 11 مدرسة، لتسجيل العمالة غير المنتظمة للحصول على منحة وزارة القوى العاملة، على مستوى المحافظة، وكذلك قيام فرع هيئة التأمين الصحي بمطروح، بتسهيل صرف العلاج للحالات المزمنة بصرف حصة 3 أشهر مقدما لهم.

 

وأكدت الدكتورة سارة عبد الفتاح مدير هيئة التأمين الصحي فرع مطروح، انه  يتم صرف أدوية الأمراض المزمنة لمنتفعي التأمين الصحي لمدة 3 أشهر من العيادة النموذجية بالتأمين الصحي، بشارع المحطة، ويمكن للمرضى من كبار السن و المعاشات، إرسال ذويهم لصرف العلاج بشرط إحضار البطاقة العلاجية، وذلك للتخفيف عنهم.

 

وعلى جانب آخر وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،  بمتابعة تيسير تسجيل العمالة غير المنتظمة ، من خلال المدارس التي خصصتها مديرية التربية والتعليم، بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة، بمدن المحافظة المختلفة، وعددها 11 مدرسة  واستمرار الإعلان عنها على الصفحة الرسمية للمحافظة وصفحات الجهات المعنية.

 

ويتابع الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، استقبال المواطنين الراغبين فى التسجيل على منظومة وزارة  القوى العاملة، وأوضح انه فى حالة  توقف رابط التسجيل، سيتم تجميع الطلبات من المواطنين،  لتسجيلها تباعا لتخفيف تزاحمهم على مكاتب التسجيل.

 

وأوضح  وكيل وزارة التربية والتعليم، أن  المدارس التي  يمكن توجه المواطنين إليها لتسجيل العمالة غير المنتظمة، هي مدرسة  زاهر جلال الإعدادية بنات، ومدرسة مطروح الإعدادية بنات، والثانوية بنات الجديدة بمدينة مرسى مطروح، ومدرسة قرية 23 بالبنجر والعلم والإيمان، ومحمود العيسوى  بمدينة الحمام، ومدرسة الضبعة الثانوية بمدينة الضبعة، ومدرسة عمر بن الخطاب بمدينة النجيلة، ومدرسة الابتدائية بنات بمدينة برانى، ومدرسة السادات الإعدادية بمدينة السلوم ، ومدرسة ناصر للتعليم الأساسي بمدينة سيوة.


محافظة مطروح

العمالة غير المنتظمة

كورونا

التامين الصحي

اخبار مصر

اخبار عاجلة

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترامب: سنصنع مائة ألف جهاز تنفس خلال 100 يوم لمواجهة وباء كورونا

ترامب: سنصنع مائة ألف جهاز تنفس خلال 100 يوم لمواجهة وباء كورونا

أخبار × 24 ساعة.. الصحة تكشف سلسلة نصائح جديدة للحماية من فيروس كورونا

أخبار × 24 ساعة.. الصحة تكشف سلسلة نصائح جديدة للحماية من فيروس كورونا

انتبه.. نهاية مارس آخر مهلة لتقديم إقرارات موظفى الدولة المتأخرة

انتبه.. نهاية مارس آخر مهلة لتقديم إقرارات موظفى الدولة المتأخرة

وزيرة الصحة: معدلات مصر قريبة من اليابان فى مواجهة كورونا.. والوضع تحت السيطرة

وزيرة الصحة: معدلات مصر قريبة من اليابان فى مواجهة كورونا.. والوضع تحت السيطرة

التعليم العالى: إلغاء امتحانات "الميدترم".. والدرجات ستضاف نهاية العام

التعليم العالى: إلغاء امتحانات "الميدترم".. والدرجات ستضاف نهاية العام

التعليم العالى: تدريس مناهج الثانوية العامة لطلاب الجامعة أول 3 أسابيع للدراسة

التعليم العالى: تدريس مناهج الثانوية العامة لطلاب الجامعة أول 3 أسابيع للدراسة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة