فتح المدارس لتسجيل العمالة غير المنتظمة وصرف علاج 3 أشهر لأصحاب الأمراض المزمنة بمطروح

مطروح - حسن مشالي

تعمل أجهزة محافظة مطروح، على التخفيف عن المواطنين وتطبيق الإجراءات الاحترازية، التي تنفذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، ومن بين هذه الإجراءات، تخصيص 11 مدرسة، لتسجيل العمالة غير المنتظمة للحصول على منحة وزارة القوى العاملة، على مستوى المحافظة، وكذلك قيام فرع هيئة التأمين الصحي بمطروح، بتسهيل صرف العلاج للحالات المزمنة بصرف حصة 3 أشهر مقدما لهم.

وأكدت الدكتورة سارة عبد الفتاح مدير هيئة التأمين الصحي فرع مطروح، انه يتم صرف أدوية الأمراض المزمنة لمنتفعي التأمين الصحي لمدة 3 أشهر من العيادة النموذجية بالتأمين الصحي، بشارع المحطة، ويمكن للمرضى من كبار السن و المعاشات، إرسال ذويهم لصرف العلاج بشرط إحضار البطاقة العلاجية، وذلك للتخفيف عنهم.

وعلى جانب آخر وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بمتابعة تيسير تسجيل العمالة غير المنتظمة ، من خلال المدارس التي خصصتها مديرية التربية والتعليم، بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة، بمدن المحافظة المختلفة، وعددها 11 مدرسة واستمرار الإعلان عنها على الصفحة الرسمية للمحافظة وصفحات الجهات المعنية.

ويتابع الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، استقبال المواطنين الراغبين فى التسجيل على منظومة وزارة القوى العاملة، وأوضح انه فى حالة توقف رابط التسجيل، سيتم تجميع الطلبات من المواطنين، لتسجيلها تباعا لتخفيف تزاحمهم على مكاتب التسجيل.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المدارس التي يمكن توجه المواطنين إليها لتسجيل العمالة غير المنتظمة، هي مدرسة زاهر جلال الإعدادية بنات، ومدرسة مطروح الإعدادية بنات، والثانوية بنات الجديدة بمدينة مرسى مطروح، ومدرسة قرية 23 بالبنجر والعلم والإيمان، ومحمود العيسوى بمدينة الحمام، ومدرسة الضبعة الثانوية بمدينة الضبعة، ومدرسة عمر بن الخطاب بمدينة النجيلة، ومدرسة الابتدائية بنات بمدينة برانى، ومدرسة السادات الإعدادية بمدينة السلوم ، ومدرسة ناصر للتعليم الأساسي بمدينة سيوة.