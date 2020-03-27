علامات لتحديد المسافة بين كل عميل وآخر بميناء الإسكندرية لمواجهة كورونا.. صور

الإسكندرية أسماء على بدر

وجه الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الاسكندريه بضرورة تنظيم العمل بالميناء في المباني اللوجستية، والأماكن التي يتردد عليها عدد كبير من العملاء بحيث تكون هناك مسافات بين كل عميل وآخر للوقاية من إنتشار الأمراض والأوبئة .

وقامت مجموعات من العاملين المتطوعين بتنفيذ الفكرة بدءاً من ميناء الدخيلة بوضع علامات تحدد مكان وقوف كل عميل لمنع التكدسات داخل هذه الأماكن.

ومن جانبه وجه الربان شاهين الجهات المختصة بالتسهيل علي المتعاملين لسرعة إنجاز أعمالهم بيسر وأمان ، منعا للفوضي والتكدس .

كما وجه الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية بفتح بوابات إضافيه بالتنسيق مع الجمارك والشرطة لضمان السيولة وتيسيرا علي المصدرين خاصةً ونحن في موسم تصدير الحاصلات الزراعية ، جاء ذلك خلال متابعة الربان شاهين الميدانية للتأكد من انتظام عمل الجهات المختلفة العاملة بالميناء ، وتفقد حركة دخول وخروج السفن .

وقال بيان هيئة ميناء الإسكندرية اليوم، أنه رداً على شكاوى من تعطيل شاحنات البضائع والحاويات علي الطرق السريعة تواصل شاهين مع اداره المرور لتسهيل بعض الإجراءات وتستمر حركة السفن والشاحنات والبضائع بميناء الإسكندرية علي مدار ال 24 ساعة .

وكان قد أكد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، استمرار دخول وخروج السفن والبضائع من وإلي الميناء على مدى الـ24 ساعة.

كما أكد شاهين خلال تصريح صحفي اليوم، انتظام أعمال الشحن والتفريغ دون توقف بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

وكان قد قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطا على مدى الـ 24 ساعة، حيث تستمر أعمال الشحن والتفريغ، وحركة السفن والقطع البحرية، وحركة البضائع، ومراقبة الساحات، والنظام الإلكتروني، وتأمين الأفراد والمنشآت.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الفريق كامل الوزير وزير النقل بضرورة استمرار إستقبال السلع والبضائع عبر ميناء الإسكندرية كمرفق استراتيجي هام من مرافق الدولة مع التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأضاف الغندور أن الميناء يعمل بنظام النوبتجيات بما يتفق مع ما اتخذته الدولة من قرارات لمنع انتشار فيروس كورونا بحيث يستمر العمل على مدى الساعة لاستقبال وتسهيل أعمال التصدير والاستيراد للسلع والبضائع الإستراتيجية.



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