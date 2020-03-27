عزلة كورونا تدفع طفل ألمانى للاتصال بالشرطة.. والرد: هدية خاصة.. تعرف عليها

كتبت: هناء أبو العز

تلقت الشرطة الألمانية في ولاية بافاريا، صباح اليوم، اتصالاً هاتفياً من طفل في الحادية عشرة من العمر يشكو من الوحدة بعد أن تركته والدته في البيت لبعض الوقت لشراء احتياجاتها فى الصباح.

ونقلت "دويتشة فيله"، ما نشرته الشرطة في مدينة "أنسباخ" الألمانية الواقعة بولاية بافاريا قد نشرت عبر حسابها على موقعها في الفيسبوك تفاصيل الواقعة حيث تلقت اتصالاً هاتفياً من طفل ببكي شاكياً من إحساسه بالوحدة بعد أن تركته والدته في البيت.

وقامت الشرطة بتهدئة الطفل وزيارته في المنزل للاطمئنان على سلامته، ولم تكتف الشرطة بذلك، بل قام أحد أفرادها بإعداد بعض الخبز بالشوكولاته لرسم البسمة على وجه الطفل.

وختمت الشرطة القصة الطريفة بقولها إن "البقاء في المنزل ليس سهلاً على الجميع" في زمن الكورونا. ولم توضح الشرطة سبب غياب الأم عن المنزل.

أظهرت إحصائيات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الجمعة أن عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا فى ألمانيا ارتفع إلى 42288 وتوفي 253 شخصا جراء المرض، وأوضحت البيانات أن الإصابات ارتفعت بواقع 5780 مقارنة باليوم السابق بينما زادت الوفيات بواقع 55 وفاة.

وأكد عبد المسيح الشامى خبير العلاقات الدولية فى برلين، أن ألمانيا لديها أقل نسب انتشار لفيروس كورونا على مستوى الدول الأوروبية الأربعة الكبرى وهم فرنسا وإيطاليا وأسبانيا وأخر دولة هى ألمانيا من حيث عدد الإصابات والوفيات من هذا الفيروس المستجد.