اليوم السابع
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الجمعة، 27 مارس 2020 09:42 م
خالد صلاح
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ضبط 803 مخالفات تموينية فى حملات مكثفة بأحياء الإسكندرية

الجمعة، 27 مارس 2020 08:43 م
ضبط 803 مخالفات تموينية فى حملات مكثفة بأحياء الإسكندرية حمله تموينيه-ارشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت مديرية التموين بالاسكندرية ، حملات تموينية مكثفة ، بناء على تعليمات الدكتور  على مصيلحى وزير التموين والتجارة و اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ومحمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالاسكندرية، بتشديد الرقابة على المخابز والانشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين و حرصا على المال العام و ضبط الأسواق.

و قامت ادارة تموين العامرية برئاسة جابر السيد مدير الإدارة و إشراف  عادل عبد العال رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة اسفرت عن تحرير عدد 9 محاضر متنوعة لمخابز بلدية مخالفة منها 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ، محضر ببع سكر بسعر أزيد ،  محضر بيع اسطوانات بوتاجاز بسعر ازيد و عدم وجود ترخيص و مصادرة عدد 2 أسطوانة استخدام منزلى ،  3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد ، تحرير عدد 39 محضر عدم الاعلان عن اسعار السلع بالأسواق ،  15  محضر عدم حمل شهادات صحية.

كما قامت إدارة المنتزة برئاسة  مرتضى احمد مدير الإدارة و إشراف  عصام اللبيدى رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى اسفرت عن تحرير عدد 13 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 11 محضر انتاح خبز ناقص الوزن و محضر توقف مخبز بلدى عن العمل بدون اذن مسبق من التموين ، تحرير عدد 9 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص ،تحرير عدد 52 محضر عدم حمل شهادات صحية ، تحرير عدد 15 محضر عدم الإعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق ، تحرير محضر تجميع 225 لتر  بنزين 80 للبيع فى السوق السوداء ، تحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد.

 

 

 

من ناحية أخرى قامت إدارة غرب والجمرك برئاسة خالد عبد الفتاح مدير الإدارة وإشراف نبيل مفيد رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير عدد 17 محضر لمخابز بلدية مخالفة منهم 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن و 10 مخاصر توقف مخابز بلدية عن العمل بدون اذن مسبق من التموين ، تحرير محضر عدم اعلان عن اسعار المقررات التموينية ،  8 محاضر عدم الاعلان عن السلع التموينية لبدالين ،  3 محاضر عدم حمل شهادات صحية ،  محضرين لمخبزين سياحى بدون ترخيص.

 

وقامت إدارة تموين شرق برئاسة  نبيل محفوظ مدير الإدارة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير عدد 46 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 22 محضر انتاج خبز بلدى ناقص الوزن و مخضر توقف لأحد المخابز بدون اذن مسبق من التموين ،  محضرين استيلاء على المال العام ،  13 محضر عدم حمل شهادات صحية ،  15  محضر عدم الاعلان عن الأسعار و للسلع الغذائية والمنظفات بالأسواق.

 

وعلى صعيد آخر فقد قامت ادارة تموين برج العرب برئاسة حماده جودة مدير الإدارة وإشراف ابراهيم مرسال رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن ضبط 700 كجم ارز معبأ زنة العبوة واحد كيلو غير معروضة للبيع بهدف الاحتكار  داخل مخزن غير معلن عنة ،  محضر حيازة و تداول 7700 كجم زيت سيارات مرتجع و استخدامه فى اغراض صناعية ضارة بالبيئة ،  محضرين إدارة و تشغيل مخبزين سياحى بدون ترخيص ،  13 محضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق ،  9 محاضر عدم حمل شهادة صحية.

 

 

 

كما قامت ادارة تموين العجمى برئاسة محمد الطباخ مدير الإدارة و إشراف  محمد العدوى رئيس الرقابة لحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن  13 محضر لمخابز بلدية مخالفة منهم  6 محاضر انتاح خبز ناقص الوزن ،  محضر بيع زيت باكم منتهى الصلاحية ،  26 محضر عدم الاعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق ، 75 محضر عدم حمل شهادة صحية ،  3 محاضر إدارة و تشغيل مخابز سياحية بدون ترخيص ، 4 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد ، محضر بيع سجائر مجهولة المصدر.

 

وعلى صعيد اخر قامت  إدارة وسط برئاسة طه زيتون مدير الإدارة و إشراف  عبد الله عثمان رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير عدد 5 محاضر لمخابز بلدية مخالفة عبارة عن 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن و محضرين توقف مخابز بلدية عن العمل بدون اذن مسبق من التموين ،  7 محاضر ادارة و تشغيل مخابز سياحية بدون ترخيص ،  8 محاضر عدم اعلان الاسعار على السلع الغذائية بالأسواق ، 36 محضر عدم حمل شهادات صحية ، 3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد ،  3 محاضر لعدم الاخطار الشهري لحركة السلع الغذائية لثلاجات ، و قد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

 

   

 


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