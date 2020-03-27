ضبط 803 مخالفات تموينية فى حملات مكثفة بأحياء الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالاسكندرية ، حملات تموينية مكثفة ، بناء على تعليمات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة و اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ومحمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالاسكندرية، بتشديد الرقابة على المخابز والانشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين و حرصا على المال العام و ضبط الأسواق.

و قامت ادارة تموين العامرية برئاسة جابر السيد مدير الإدارة و إشراف عادل عبد العال رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة اسفرت عن تحرير عدد 9 محاضر متنوعة لمخابز بلدية مخالفة منها 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ، محضر ببع سكر بسعر أزيد ، محضر بيع اسطوانات بوتاجاز بسعر ازيد و عدم وجود ترخيص و مصادرة عدد 2 أسطوانة استخدام منزلى ، 3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد ، تحرير عدد 39 محضر عدم الاعلان عن اسعار السلع بالأسواق ، 15 محضر عدم حمل شهادات صحية.

كما قامت إدارة المنتزة برئاسة مرتضى احمد مدير الإدارة و إشراف عصام اللبيدى رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى اسفرت عن تحرير عدد 13 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 11 محضر انتاح خبز ناقص الوزن و محضر توقف مخبز بلدى عن العمل بدون اذن مسبق من التموين ، تحرير عدد 9 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص ،تحرير عدد 52 محضر عدم حمل شهادات صحية ، تحرير عدد 15 محضر عدم الإعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق ، تحرير محضر تجميع 225 لتر بنزين 80 للبيع فى السوق السوداء ، تحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد.

من ناحية أخرى قامت إدارة غرب والجمرك برئاسة خالد عبد الفتاح مدير الإدارة وإشراف نبيل مفيد رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير عدد 17 محضر لمخابز بلدية مخالفة منهم 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن و 10 مخاصر توقف مخابز بلدية عن العمل بدون اذن مسبق من التموين ، تحرير محضر عدم اعلان عن اسعار المقررات التموينية ، 8 محاضر عدم الاعلان عن السلع التموينية لبدالين ، 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية ، محضرين لمخبزين سياحى بدون ترخيص.

وقامت إدارة تموين شرق برئاسة نبيل محفوظ مدير الإدارة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير عدد 46 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 22 محضر انتاج خبز بلدى ناقص الوزن و مخضر توقف لأحد المخابز بدون اذن مسبق من التموين ، محضرين استيلاء على المال العام ، 13 محضر عدم حمل شهادات صحية ، 15 محضر عدم الاعلان عن الأسعار و للسلع الغذائية والمنظفات بالأسواق.

وعلى صعيد آخر فقد قامت ادارة تموين برج العرب برئاسة حماده جودة مدير الإدارة وإشراف ابراهيم مرسال رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن ضبط 700 كجم ارز معبأ زنة العبوة واحد كيلو غير معروضة للبيع بهدف الاحتكار داخل مخزن غير معلن عنة ، محضر حيازة و تداول 7700 كجم زيت سيارات مرتجع و استخدامه فى اغراض صناعية ضارة بالبيئة ، محضرين إدارة و تشغيل مخبزين سياحى بدون ترخيص ، 13 محضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق ، 9 محاضر عدم حمل شهادة صحية.

كما قامت ادارة تموين العجمى برئاسة محمد الطباخ مدير الإدارة و إشراف محمد العدوى رئيس الرقابة لحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن 13 محضر لمخابز بلدية مخالفة منهم 6 محاضر انتاح خبز ناقص الوزن ، محضر بيع زيت باكم منتهى الصلاحية ، 26 محضر عدم الاعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق ، 75 محضر عدم حمل شهادة صحية ، 3 محاضر إدارة و تشغيل مخابز سياحية بدون ترخيص ، 4 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد ، محضر بيع سجائر مجهولة المصدر.

وعلى صعيد اخر قامت إدارة وسط برئاسة طه زيتون مدير الإدارة و إشراف عبد الله عثمان رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير عدد 5 محاضر لمخابز بلدية مخالفة عبارة عن 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن و محضرين توقف مخابز بلدية عن العمل بدون اذن مسبق من التموين ، 7 محاضر ادارة و تشغيل مخابز سياحية بدون ترخيص ، 8 محاضر عدم اعلان الاسعار على السلع الغذائية بالأسواق ، 36 محضر عدم حمل شهادات صحية ، 3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد ، 3 محاضر لعدم الاخطار الشهري لحركة السلع الغذائية لثلاجات ، و قد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.