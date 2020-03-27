اليوم السابع
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ضبط 4 متهمين تخصصوا فى ترويج المواد المخدرة بسوهاج

الجمعة، 27 مارس 2020 01:11 م
ضبط 4 متهمين تخصصوا فى ترويج المواد المخدرة بسوهاج المتهمون
كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

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نجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن سوهاج، فى ضبط 4 متهمين تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة بسوهاج، حيث أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج، قيام ( 4 من العناصر الإجرامية "لإثنين منهما معلومات جنائية"، ومقيمين بدائرة المركز)، بالاتجار فى المواد المخدرة متخذين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكورين وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (21 لفافة من مخدر الشابو وزنت 40 جرام –16 لفافة لمخدر الأفيون وزنت 70 جرام - 16 قطعة مختلفة الأحجام لمخدر الحشيش وزنت 60 جرام – بندقية آلية و13 طلقة من ذات العيار – فرد روسى محلى الصنع وطلقة - سلاح أبيض "مطواة" - 5 هواتف محمولة - مبلغ مالى –2 ميزان حساس)، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم والمبلغ المالى من حصيلة البيع والميزان لوزن المواد المخدرة.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.


مديرية امن سوهاج

ترويج المخدرات

تجارة الهيريون

اخبار الحوادث

اخبار مصريه

اخبار عاجله

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