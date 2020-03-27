اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 مارس 2020 02:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 13 محل تجارى لمخالفتهم قرارات الإغلاق أثناء مواعيد الحظر بالبحيرة

الجمعة، 27 مارس 2020 01:48 م
ضبط 13 محل تجارى لمخالفتهم قرارات الإغلاق أثناء مواعيد الحظر بالبحيرة أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على ضرورة قيام رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية التموين و الشرطة ومباحث التموين بالمتابعة المستمرة و تكثيف الحملات الرقابية للعمل على تنفيذ كافة القرارات التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره  بكل حز، مشددا على المتابعة الدورية للمحال و الأسواق والمنشآت التجارية  للرقابة على  مدى التزام أصحابها بمواعيد الحظر حرصًا على سلامة المواطنين.

وفى هذا السياق شنت الأجهزة التنفيذية بالبحيرة بحملات مكثفة على الأسواق والمحلات لمتابعة التزامهم بالاجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

واسفرت الحملات عن ضبط 13 محل تجارى لمخالفتهم قرار الحظر وفتح محلاتهم أثناء مواعيد الحظر بمركزى كفر الدوار وادكو، وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

وفى سياق متصل أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تكثيف تلك الحملات الوقائية بشكل يومى بكافة مراكز المحافظة، مضيفا أن هذه الحملات تستهدف تعقيم وتطهير الشوارع والأسوار والأرصفة وجذوع الأشجار ولوحات الإعلانات والأعمدة وصناديق القمامة وأماكن إنتظار المواطنين وواجهات المحلات والمنازل وأمام البنوك وماكينات الصراف الآلى بمشاركة الوحدات المحلية ومديريات الصحة والزراعة والطب البيطرى وشركة المياة وإدارة البيئة.

و وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بإستمرار الحملات الرقابية على الأسواق  والصيدليات لضبط المخالفين فى اطار خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مشددا  على ضرورة عرض أدوات التطهير والتعقيم للجمهور للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا واتباع القوانين والقرارات المنظمة فى بيع الأدوية والمستحضرات بالسعر الرسمى دون مغالاه .

وناشد محافظ البحيرة المواطنين اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية للحد من انتشار فيروس الكورونا وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان حرصا على سلامة المواطنين، مشددا على التنسيق والمتابعة المستمرة مع مديرية الصحة بالبحيرة لمتابعة أى حالات إشتباة أو إصابة بالمرض، و أنه  تم رفع درجة الإستعداد بالقطاع الصحى بنطاق المحافظة لمواجهة أى مستجدات وفقاً للخطة الموضوعة فى هذا الشأن.

 


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجله

محافظ البحيرة

فيروس كورونا

تطهير الشوارع

اغلاق المحلات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ البحيرة يوجه بتعقيم الشوارع والميادين خلال فترة حظر التجول

الخميس، 26 مارس 2020 02:42 ص

محافظ البحيرة يوجه بتوفير مقاعد انتظار أمام ماكينات الصراف الآلى لمواجهة الزحام

الأربعاء، 25 مارس 2020 09:15 م

أهالى قريه سلامون بمحافظه البحيرة يطهرون الشوارع ضد فيروس كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 08:30 ص

صور.. رغم إجراءات الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.. زحام على مكاتب البريد بالقليوبية وطوابير أمام ماكينات الصرف الآلى.. ومركز شباب كفر الدوار يفتح أبوابه لإقامة المباريات.. محافظ البحيرة يشدد على ضبط المخالف

الثلاثاء، 24 مارس 2020 10:41 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

انتهاء ثانى أيام حظر التجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء ثانى أيام حظر التجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

"الزراعة": لدينا اكتفاء من الدواجن والبيض ومستعدون لرمضان بالإنتاج المحلى

"الزراعة": لدينا اكتفاء من الدواجن والبيض ومستعدون لرمضان بالإنتاج المحلى

لو لقيت تاجر بيتلاعب فى أسعار السلع تعمل إيه؟.. التموين تجيب

لو لقيت تاجر بيتلاعب فى أسعار السلع تعمل إيه؟.. التموين تجيب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة