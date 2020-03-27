ضبط 13 محل تجارى لمخالفتهم قرارات الإغلاق أثناء مواعيد الحظر بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على ضرورة قيام رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية التموين و الشرطة ومباحث التموين بالمتابعة المستمرة و تكثيف الحملات الرقابية للعمل على تنفيذ كافة القرارات التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره بكل حز، مشددا على المتابعة الدورية للمحال و الأسواق والمنشآت التجارية للرقابة على مدى التزام أصحابها بمواعيد الحظر حرصًا على سلامة المواطنين.

وفى هذا السياق شنت الأجهزة التنفيذية بالبحيرة بحملات مكثفة على الأسواق والمحلات لمتابعة التزامهم بالاجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

واسفرت الحملات عن ضبط 13 محل تجارى لمخالفتهم قرار الحظر وفتح محلاتهم أثناء مواعيد الحظر بمركزى كفر الدوار وادكو، وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

وفى سياق متصل أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تكثيف تلك الحملات الوقائية بشكل يومى بكافة مراكز المحافظة، مضيفا أن هذه الحملات تستهدف تعقيم وتطهير الشوارع والأسوار والأرصفة وجذوع الأشجار ولوحات الإعلانات والأعمدة وصناديق القمامة وأماكن إنتظار المواطنين وواجهات المحلات والمنازل وأمام البنوك وماكينات الصراف الآلى بمشاركة الوحدات المحلية ومديريات الصحة والزراعة والطب البيطرى وشركة المياة وإدارة البيئة.

و وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بإستمرار الحملات الرقابية على الأسواق والصيدليات لضبط المخالفين فى اطار خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مشددا على ضرورة عرض أدوات التطهير والتعقيم للجمهور للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا واتباع القوانين والقرارات المنظمة فى بيع الأدوية والمستحضرات بالسعر الرسمى دون مغالاه .

وناشد محافظ البحيرة المواطنين اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية للحد من انتشار فيروس الكورونا وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان حرصا على سلامة المواطنين، مشددا على التنسيق والمتابعة المستمرة مع مديرية الصحة بالبحيرة لمتابعة أى حالات إشتباة أو إصابة بالمرض، و أنه تم رفع درجة الإستعداد بالقطاع الصحى بنطاق المحافظة لمواجهة أى مستجدات وفقاً للخطة الموضوعة فى هذا الشأن.