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صور.. وكيل أوقاف الأقصر يقود جولات للتأكد من غلق المساجد ووقف صلاة الجمعة

الجمعة، 27 مارس 2020 04:07 م
صور.. وكيل أوقاف الأقصر يقود جولات للتأكد من غلق المساجد ووقف صلاة الجمعة وكيل أوقاف الأقصر يقود جولات مكوكية للتأكد من غلق المساجد
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، جولة مكوكية فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعه للمديرية، ومتابعة تعليمات الوزارة الأخيرة والخاصة بإغلاق المساجد عن الجمع والجماعات، تجرى مواصلة الحملات والجولات اليومية للتأكد من تطبيق القرار داخل كافة مساجد المدن والقرى والنجوع المختلفة لحماية المواطنين من التجمعات ومكافحة انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" بين الأهالى.

وقال وكيل أوقاف الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه وجه بتشكيل لجنه من قيادات المديرية برئاسته وعضوية الشيخ عبد الستار إبراهيم أبو الحجاج رئيس قسم شؤون القرآن الكريم بالمديرية، وذلك للمرور على مساجد مدينة الأقصر ومركز ومدينة البياضية وفى ظل ظروف مناخية صعبة جداً، حيث تم المرور على المساجد الآتية:- "مسجد الشيخ محمد عبدالله بنجع عمرون بقربه البغدادى بمركز ومدينة البياضية - مسجد العتيق يالمطاعيه بقرية البغدادى بمركز ومدينة البياضية - زاويه ال البيت بالساحة الرضوانيه بقرية البغدادى بمركز ومدينة البياضية - مسجد عبدالله حسين بنجع عبدالله حسين بشارع مصر أسوان بمركز ومدينة البياضية - مسجد السيده عائشة "رضى الله عنها " بالعواميه بمدينة الاقصر - مسجد التوبه بالعواميه بمدينة الاقصر - مسجد النور السنى بالعواميه بمدينة الاقصر - مسجد الرحمن "الحاج صبرى" بالعواميه بمدينة الاقصر - مسجد التوحيد شارع المدينه المنوره بمدينة الاقصر - مسجد الرحمن " أمام مديرية الامن " شارع المدينه المنوره بمدينة الاقصر - مسجد الرحمن" الشؤون الصحية" بشارع المدينه المنوره متفرع من شارع التلفزيون بمدينة الاقصر - مسجد االبنا شارع التلفزيون بمدينة الاقصر - مسجد عمر بن الخطاب شارع عمر بن الخطاب متفرع من شارع التلفزيون بمدينة الاقصر - مسجد الرحمن " الدريسه" شارع أحمد عرابى بمدينة الاقصر - مصلى الرحمن " سكن الدريسه " شارع أحمد عرابى بمدينة الاقصر".

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه بجانب جولات المساجد تم تكوين غرف العمليات والمتابعة الفرعية من مديرى الإدارات والمفتشين ورؤساء الأقسام كل فى مجال اختصاصه، وذلك لمتابعة أوجه النشاط الدعوى على مستوى المديريه اليوم الجمعه الموافق 2020/3/27، والمرور على المساجد كل فى نطاق اختصاصه والوقوف على الطبيعه على العمل الدعوى بها وتكثيف عمليات المتابعه لتنفيذ تعليمات الوزاره بشان غلق المساجد عن الجمعه االجماعات وذلك حفاظا على المجتمع والوطن والسادة المواطنين ومعالجة أوجه القصور بها أن وجدت وذلك عن طريق الجهات المختصة واتخاذ الازم قانوناً، حيث وجه بتشكيل لجنة من قيادات المديرية برئاسته وعضوية فضيلة الشيخ صلاح نور وكيل المديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة القرنة، والشيخ رضوان محمد خليل مدير الدعوة وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة الطود، والشيخ عبد الستار إبراهيم أبو الحجاج رئيس قسم شؤون القران الكريم بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مدينة الأقصر، والشيخ ناصر سيد أحمد شرقاوى رئيس قسم الإرشاد الدينى بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة الزينية.

وكيل أوقاف الأقصر يقود جولات مكوكية للتأكد بنفسه من غلق المساجد (1)
وكيل أوقاف الأقصر يقود جولات للتأكد  من غلق المساجد 
وكيل أوقاف الأقصر يقود جولات مكوكية للتأكد بنفسه من غلق المساجد (2)
وكيل أوقاف الأقصر يقود جولات مكوكية للتأكد من غلق المساجد 
وكيل أوقاف الأقصر يقود جولات مكوكية للتأكد بنفسه من غلق المساجد (3)
وكيل أوقاف الأقصر يقود جولات مكوكية للتأكد من غلق المساجد 
وكيل أوقاف الأقصر يقود جولات مكوكية للتأكد بنفسه من غلق المساجد (4)
وكيل أوقاف الأقصر يقود جولات مكوكية للتأكد من غلق المساجد 
وكيل أوقاف الأقصر يقود جولات مكوكية للتأكد بنفسه من غلق المساجد (5)
وكيل أوقاف الأقصر يقود جولات مكوكية بنفسه من غلق المساجد
وكيل أوقاف الأقصر يقود جولات مكوكية للتأكد بنفسه من غلق المساجد (6)
وكيل أوقاف الأقصر يقود جولات للتأكد  من غلق المساجد 
وكيل أوقاف الأقصر يقود جولات مكوكية للتأكد بنفسه من غلق المساجد (7)
وكيل أوقاف الأقصر يقود جولات مكوكية للتأكد من غلق المساجد 
وكيل أوقاف الأقصر يقود جولات مكوكية للتأكد بنفسه من غلق المساجد (8)
وكيل أوقاف الأقصر يقود جولات مكوكية للتأكد من غلق المساجد 
وكيل أوقاف الأقصر يقود جولات مكوكية للتأكد بنفسه من غلق المساجد (9)
وكيل أوقاف الأقصر يقود جولات مكوكية للتأكد بنفسه من غلق المساجد (9)

 

وكيل أوقاف الأقصر يقود جولات مكوكية للتأكد بنفسه من غلق المساجد (10)
وكيل أوقاف الأقصر يقود جولات مكوكية للتأكد من غلق المساجد 

الاقصر

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