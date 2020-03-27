صور.. مدينة إسنا: تعقيم ورش المناطق الحيوية بالقرى وفض تجمعات على كوبري أصفون والكيمان

الأقصر – أحمد مرعى

صرح محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه تم التنسيق مع الإدارة البيطرية بقيادة الدكتور محمد الوكيل مدير الإدارة البيطرية بإسنا، وذلك للقيام بأعمال رش وتعقيم جميع المناطق الحيوية بالمركز، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID -19 ولتطهير وتعقيم كافة المنشآت والشوارع على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

وأضاف رئيس مدينة إسنا، أن حملات الرش والتعقيم تمت بأيدى رجال وحدة طفنيس البيطرية برش وتطهير "الوحدة البيطرية بطفنيس - والجمعيات الزراعية بطفنيس – ومكتب بريد طفنيس - وجمعية مصر المحروسة بطفنيس - وبعض شوارع والمحلات التجارية بطفنيس"، كما تم رش وتطهير إدارة التضامن الإجتماعي بإسنا والوحدة المحليه بالنجوع بحري، مؤكداً على أن الإدارة البيطرية والإدارة الزراعية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمركز تواصل مجهوداتها لاستكمال باقي المركز في اعمال التطهير والتعقيم لكافة المنشآت الحيوية والمؤسسات الحكومية على مستوى المركز والقرى التابع.

وأوضح محمد سيد سليمان رئيس المدينة، أنه ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وفي إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتنفيذ ما جاء بتعليمات مجلس الوزراء بالحظر للمقاهي والكافيهات والمطاعم وفض أي تجمعات، قاد مساء أمس الجمعة، حملة للمرور على الشوارع للتأكد من التزام المواطنين بغلق المحلات التجارية والحرفية في المواعيد المحددة و لمتابعة الالتزام بالقرار، وخلالها تم المرور على شارع البحر القديم والكورنيش وكوبري أصفون وطفنيس والكيمان، ورصد إلتزام عدد من المحلات التجارية والمقاهي والكافتيريا بقرار الحظر، وأيضا تم ضبط عدد من المحلات التجارية والحرفية مخالفة للقرار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وخلال المرور تلاحظ إقامة تجمعات لحفل زفاف على شارع البحر ويعرض حياة المواطنين للخطر، وعلى الفور تم فض وتفرقة التجمعات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.



أعمال الرش والتعقيم بمدينة إسنا



جانب من أعمال التعقيم والرش بمدينة إسنا



رجال المدينة خلال الرش والتعقيم للمنشآت الحيوية