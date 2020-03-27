صور.. فض سوق الحسايبة الأسبوعى بديرمواس بالمنيا لمواجهة كرونا

المنيا- حسن عبد الغفار

رصدت حملة مكبرة من الوحدة المحلية بمركز ديرمواس بمحافظة المنيا الأسواق الأسبوعية وفضها ومنع التجمعات بها لمواجهة فيروس كرونا، حيث قام رئيس مجلس قروى كفر خزام التابع للمركز بفض سوق الحسايبة الأسبوعى بمشاركة الأجهزة المعاونة، كإجراء وقائى واحترازى لمجابهة فيروس كورونا والقضاء على الإزدحام لمنع تفشى المرض وانتشاره.

واثناء فض السوق وتسوية الأرض بالجليدر ظهرت غرفة للصرف الصحى فى حالة سيئة وتم على الفور التواصل مع فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى وتغطية بالوعة الصرف وتسوية الأرض بشارع السوق.

كما قامت الوحدة المحلية بحملات إزالات مكبرة على التعدى على الأراضى الزراعية وتمكنت الحملة من إزالة حالتى تعدى بمساحة قيراط ونصف كانت فى مرحلة السملات وصب الخرسانة.

ومن ناحية أخرى قامت الوحدة المحلية لمدينة المنيا برش وتعقيم ميدان بالاس وشارع ابن خصيب بمدينة المنيا، وتواصل الوحدة المحلية أعمال التطهير والتعقيم بمختلف المناطق وذلك كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كرونا .

ومن ناحيته أكد اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا أن أجهزة المحافظة فى حالة استنفار دائم، لتنفيذ تكليفات الدولة، الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا، وتكثيف حملات المتابعة والتفتيش، بجميع مراكز المحافظة، لضمان تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحًا، وغلق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة 5 مساءا وحتى 6 صباحا وغلق جميع المقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية وما يماثلها من المحال والمنشآت والمحال التى تقدم التسلية أو الترفيه، وغلق جميع المطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت التى تقدم المأكولات ووحدات الطعام المتنقلة أمام الجمهور ويقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً .

وجه المحافظ، جميع الأجهزة التنفيذية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بهدف احكام الرقابة على أماكن التجمعات والأسواق وضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة فى الشوارع، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.



