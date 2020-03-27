اليوم السابع
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صور.. غلق المحال التجارية بالشرقية تنفيذا لقرارات الحظر

الجمعة، 27 مارس 2020 01:34 م
صور.. غلق المحال التجارية بالشرقية تنفيذا لقرارات الحظر غلق المحال التجارية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بالغلق التام لكافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات بيع السلع والمولات يومى الجمعة والسبت، بنطاق المحافظة ويستثنى من ذلك القرار جميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية بالمرحلة الثالثة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

و أوضح أن قرار حظر حركة المواطنين سواء بالإنتقال أو التحرك على جميع الطرق العامة و توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاص من الساعة السابعة مساءآ حتى السادسة صباحآ لليوم التالى مستمر طول أيام الأسبوع ولمدة 15 يومآ مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمورو الضبط القضائي للحد من التجمعات حرصآ على صحة وسلامة المواطنين من الاصابة بفيروس كورونا، مؤكد أن أجهزة المحافظة في حالة استنفار دائم لتنفيذ تكليفات الدولة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا موجهاً جميع الأجهزة التنفيذية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

يهيب محافظ الشرقية أصحاب الأنشطة التجارية والمواطنين الوقوف جنبا إلى جنب والتعاون مع أجهزة الدولة فى مواجهة فيروس كورونا مع ضرورة الالتزام بتنفيذ القرارت والتي من شأنها مصلحه المواطنين فى تقليل فرصة الاصابة بفيروس كورونا.

و قال محافظ الشرقية إن رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري مديريات  "الصحه - الزراعه - الطب البيطري "، ومسؤلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة البيئة بالديوان العام قامت بتنفيذ حملة مكبرة لرش وتطهير وتعقيم شوارع وميادين  مركز ومدينه الزقازيق وذلك بالتزامن مع حملات مماثلة تنطلق فى نفس التوقيت بجميع مراكز ومدن المحافظة بداية من اللحظات الأولى لحظر التجوال وغلق المحال.

أوضح المحافظ أن الحملات الموسعة تشمل أعمال رش وتعقيم وتطهير الشوارع والأسوار والأرصفة وجذوع الأشجار ولوحات الإعلانات والأعمدة وصناديق القمامة وأماكن انتظار المواطنين وواجهات المحال التجارية والمنازل وأمام البنوك وماكينات الصراف الآلي وذلك بعد انتهاء أعمال الوردية الثالثه من رفع القمامه والقيام بأعمال النظافة لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين .

 

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