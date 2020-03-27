اليوم السابع
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صور.. شباب بالشرقية يعقمون الشوارع والمنازل لمواجهة فيروس كورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 06:21 م
صور.. شباب بالشرقية يعقمون الشوارع والمنازل لمواجهة فيروس كورونا جانب من المبادرة
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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تطوع مجموعة من شباب قرية خلوة الشرفا مركز أبوكبير بمحافظة الشرقية،  بتعقيم جميع شوارع ومنازل القرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال يحيى عبد المجيد إنه وعدد من شباب القرية قاموا بتوزيع المواد المطهرة على المتواجدين بالقرية، وقسم الشباب أنفسهم كفرق لتوعية الأهال,

وتطوع مجموعة من الشباب بمدينة كفر صقر بتطهير شوارع المدينة ومنازلها وتعريف المتواجدين بالشوارع كيفية تجنبهم العدوى من فيروس كورونا.

وقال علاء صلاح وسليم عبد الله ومحمد طلعت، إنهم للمرة الثالثة على التوالي يقومون بتطهير المنازل والشوارع.

يشار إلى أن محافظ الشرقية شدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا على وكيلى وزارتى (الصحة- الزراعة ) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نطاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

كما نفذ رؤساء المدن والمراكز بالشرقية، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة، بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية،الحضانات بجميع أنحاء المحافظة، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات الصادرة إليهم وعدم مخالفتها،حيث أغلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، ما يقرب من 600 حضانة ومركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة ، وشدد محافظ الشرقية  على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على جميع الحضانات ومراكز الدروس الخصوصية بجميع انحاء المحافظة ، وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها لتجنبهم للمساءلة القانونية.

 

شباب بالشرقية يعقمون الشوارع والمنازل لمواجهة فيروس كورونا (1)
شباب بالشرقية يعقمون الشوارع والمنازل لمواجهة فيروس كورونا 

 

شباب بالشرقية يعقمون الشوارع والمنازل لمواجهة فيروس كورونا (3)
شباب بالشرقية يعقمون الشوارع والمنازل لمواجهة فيروس كورونا 

 

شباب بالشرقية يعقمون الشوارع والمنازل لمواجهة فيروس كورونا (4)
شباب بالشرقية يعقمون الشوارع والمنازل لمواجهة فيروس كورونا 

محافظة الشرقيه

اخبار مصر

مجالس مدن

تطهير ضد الكورونا

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