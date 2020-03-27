صور.. شاهد إنشاء مستشفى طوارئ لمواجهة كورونا فى بريطانيا

كتبت هند عادل

وسط تفشى فيروس كورونا بشكل كبير فى الولايات المتحدة حتى وصل الأمر لإصابة رئيس الوزراء بوريس جونسون والأمير تشارلز، لجأت السلطات الصحية ببريطانيا لإقامة مستشفى الأزمات الثاني داخل مصنع سابق، حيث تم تجهيز مركز ExCel في لندن بأربعة آلاف سرير واثنين من الجسور لاستيعاب العدد الكبير من المصابين.

ووفقا لتقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية يعمل المخططون العسكريون مع هيئة الصحة البريطانية لإنشاء مستشفى في لندن داخل مركز اكسيل لاستيعاب تدفق المرضى.

تهدف هذه الخطوة إلى علاج الآلاف من مرضى فيروس التاجي لأن المستشفيات العادية تتعرض لضغوط أكبر، وحذرت الصحة الوطنية من أن الخدمة الصحية تتجه إلى "منطقة حرب" حيث يضرب "تسونامي" من الوباء البلاد.

أصبح مصنع IBM السابق بالقرب من جلاسكو ثاني مستشفى للأزمة في بريطانيا حيث تم عرض المبنى على هيئة الصحة الوطنية البريطانية لمساعدتها في المعركة ضد الفيروسات التاجية.

كما أن الأماكن الترفيهية الرئيسية في بريطانيا مستعدة للتحول إلى مستشفيات ميدانية للتعامل مع تدفق مرضى فيروسات التاجية.يحتوي المركز الوطني للمعارض (NEC) ، بالقرب من مطار برمنجهام ، على 18 قاعة عرض ومسرحيات تستضيف عشرات المؤتمرات والعروض البارزة كل عام وقال الرؤساء في المكان أنهم "مستعدون" لمساعدة هيئة الصحة فى حاله الحاج الى هذه المساحة الكبيرة فى معركتها لايقاف كورونا .

وقالت الدكتورة كاثرين كالديروود ، كبيرة الأطباء الطبيين في اسكتلندا ، إن العديد من المواقع يجري النظر فيها شمال الحدود على أعتاب التصعيد السريع، وأظهرت لقطات الليلة الماضية تحول مركز إكسل إلى مستشفى حيث يغلق مطار المدينة القريب الرحلات الجوية المدنية حتى تتمكن الطائرات العسكرية من الطيران والخروج.

سيصبح مركز المعارض في شرق لندن مستشفى NHS Nightingale ، مع وجود أجهزة تنفس صناعى وأكسجين في كل جانب من السرير ويجب أن يتم تشغيله بحلول يوم السبت 4 أبريل وسيعمل الأطباء العسكريون أيضًا على علاج المرضى في الموقع.

قال كريس هوبسون ، الرئيس التنفيذي لمقدمي NHS الذين يمثلون صناديق الرعاية إنه بينما تم توسيع قدرة الرعاية الحرجة بين خمس وسبع مرات ، فإن مديري المستشفيات يشهدون تسونامي مستمر للمرضى

وأكد هوبسون إنه بينما يتم إدخال سعة إضافية بما في ذلك 4000 سرير في مركز إكسل في دوكلاندز بلندن يشعر الرؤساء التنفيذيون في المستشفى بالقلق من أنه سيتم استخدامها "بسرعة كبيرة جدًا".

وقال أحد كبار مستشاري الحكومة إن وباء المملكة المتحدة سيزداد سوءًا قبل أن يتحسن ولكنه قد يبلغ ذروته بحلول عيد الفصح، وأظهرت أحدث أرقام الفيروس التاجي في المملكة المتحدة 9529 اختبارًا إيجابيًا وعدد القتلى 465.





ويجرى العمل فى المستشفي الجديد فى مركز اكسيل والذى يوجد على بعد ميلين فقط عبر النهر ليل ونهار و أوقف مطار لندن سيتي جميع الرحلات الجوية الخاصة والتجارية لدعم الجهد الوطني سيتم استخدامه الآن من قبل الحكومة

تهدف هذه الخطوة على غرار إنشاء المستشفى الميداني الذي يضم 1000 سرير في ووهان الصين في وقت سابق من الأزمة إلى علاج الآلاف من مرضى فيروس التاجي لأن المستشفيات العادية تتعرض لضغوط أكبر.

قال جنرال بريطاني متقاعد إن تحويل إكسل لندن إلى مستشفى منبثق لعلاج مرضى البلاد خلال تفشي الفيروس التاجي هو عملية لوجستية ضخمة لكن الجيش مستعد لذلك.