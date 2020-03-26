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شرطة لندن تستخدم مكبرات صوت لحث المواطنين على التزام بيوتهم.. فيديو

الخميس، 26 مارس 2020 12:31 م
شرطة لندن تستخدم مكبرات صوت لحث المواطنين على التزام بيوتهم.. فيديو سيارات الشرطة البريطانية
كتب محمد شعلان

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تفرض بريطانيا إجراءات أمنية صارمة في شوارع العاصمة لندن وباقي المدن لمحاولة الحد من تفشي فيروس كورونا على أراضيها وتقليل أعداد المصابين بالوباء العالمي، وعرضت وسائل اعلام فيديو للشرطة البريطانية وهي تجول الحدائق والمتنزهات في شوارع لندن وتطالب المواطنين الجالسين للحصول على حمامات الشمس بالعودة إلى منازلهم من خلال استخدام مكبرات الصوت، ونادت الشرطة على المواطنين التفهم بأن ما يحدث في البلاد إغلاق وليس عطلة للتنزه".

وفى وقت سابق قررت السلطات البريطانية، إنشاء مستشفى جديد بمركز "إيكسيل" للمعارض بشرق العاصمة البريطانية، لندن، بطاقة استيعابية قدرها 4 آلاف سرير وذلك لاستقبال ومعالجة الحالات الخطرة لمرضى عدوى فيروس كوفيد-19.

سيارات الشرطة البريطانية
سيارات الشرطة البريطانية

 

ووفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، أفادت وسائل إعلام بريطانية، بأنه استجابة لدعوة المملكة المتحدة للمسعفين المتقاعدين للعودة إلى خدمة الصحة الوطنية البريطانية تقدم، بحسب وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أكثر من 11,500 شخص، بما فيهم 2,660 طبيباً و6,147 ممرضاً وممرضة، بطلبات لذلك، كما أن أكثر من 18,000 طالب طب سينضمون إلى القوى العاملة فى خدمة الصحة الوطنية البريطانية.

 

وكانت المملكة المتحدة البريطانية، قد شهدت، أكبر ارتفاع يومى لها فى وفيات المصابين بفيروس كورونا، حيث توفى 87 حالة من ضمنهم 21 فى المستشفى نفسه.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، إنه يمثل هذا الارتفاع زيادة بنسبة 26% تقريبًا خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالى عدد الوفيات فى المملكة المتحدة من 335 إلى 422 شخصًا.

 

وعلى جانب آخر، قال مدير الصحة العامة فى إنجلترا (PHE) أن مجموعات الاختبار المنزلى لمدة 15 دقيقة لفيروس كورونا ستتاح للجمهور البريطانى فى غضون أيام, وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية. وسيتم بيع الآلاف من الاختبارات فى الشارع الرئيسى أو سيتم توصيلها من قبل أمازون للأشخاص الذين يعانون من الأعراض ويتم عزلهم ذاتيًا فى الأسبوع المقبل.


الشرطة البريطانية

مكبرات صوت

لندن

فيروس كورونا

كورونا نيوز

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