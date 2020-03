شرطة لندن تستخدم مكبرات صوت لحث المواطنين على التزام بيوتهم.. فيديو

تفرض بريطانيا إجراءات أمنية صارمة في شوارع العاصمة لندن وباقي المدن لمحاولة الحد من تفشي فيروس كورونا على أراضيها وتقليل أعداد المصابين بالوباء العالمي، وعرضت وسائل اعلام فيديو للشرطة البريطانية وهي تجول الحدائق والمتنزهات في شوارع لندن وتطالب المواطنين الجالسين للحصول على حمامات الشمس بالعودة إلى منازلهم من خلال استخدام مكبرات الصوت، ونادت الشرطة على المواطنين التفهم بأن ما يحدث في البلاد إغلاق وليس عطلة للتنزه".

"It's not a holiday. It's a lockdown."



Police in London used a loudspeaker to order people sitting and sunbathing on the green to go home after Prime Minister Boris Johnson announced new restrictions this week amid the coronavirus pandemic. https://t.co/tgCy4Rlcho pic.twitter.com/X5ZNXuBPmQ