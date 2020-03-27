اليوم السابع
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الجمعة، 27 مارس 2020 02:02 م
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صور .. "تموين الإسكندرية" تجرى جولة على المخابز وتؤكد على العمل بانتظام

الجمعة، 27 مارس 2020 01:55 م
صور .. "تموين الإسكندرية" تجرى جولة على المخابز وتؤكد على العمل بانتظام المخابز بالاسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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قام محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بجولة تفقدية اليوم على للمخابز والأسواق، وأكد وكيل الوزارة أن جميع المخابز تعمل بانتظام، وذلك بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والتنسيق مع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، بإستثناء "المخابز بجميع انواعها بلدى افرنجى سياحى - البقالة والسوبر ماركت خارج المولات - محلات الخضر والفاكهة"، بالعمل وعدم التقيد بالحظر وذلك حرصا على مصلحة المواطنين وعدم ارتفاع الأسعار بالأسواق.

كما صرح وكيل الوزارة ، أن جميع الانشطة المتعلقة بالسلع الغذائية تعمل بالمحافظة من مخابز وبقالين ومجمعات استهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتى ومحلات الخضر والفاكهة ولا توجد مشاكل حتى الآن.

وأكد محمد سعد الله أحمد، أن رغيف الخبز حق لكل مواطن وواجبنا توفيره ايا كانت الظروف فلا داعى للقلق والتكالب على الشراء من المخابز ورصيدنا من الدقيق متوفر والمخابز تعمل فى ظل الظروف الحالية بكامل طاقتها ولن يعطل العمل فى المخابز تحت اى ظرف من الظروف.

 وقال محمد سعدالله :" نحن مهمتنا توفيره لكم لذلك يرجى الشراء طبقا لاحتياجك وثق أنه فى حالة حدوث أى تقصير فى توافر رغيف الخبز والسلع الأساسية سنكون نحن امامك ويقع على عاتقنا توفير الخبز والسلع الضرورية"

وناشد وكيل الوزارة بالإسكندرية  ، المواطنين بعدم التكدس و التزاحم على المخابز حرصا على سلامة صحتهم خلال تلك الفترة ، مؤكدا أن جميع المخابز البلدية تعمل فى مواعيدها الطبيعية دون اى تغيير فى المواعيد أو الحصص او الإنتاج وقد تم التنسيق بين المديرية والادارة العامة لمباحث التموين وتم استخراج التصاريح اللازمة للعمالة القائمة على الإنتاج للتحرك أثناء فترة الحظر وذلك لانتظام عملية إنتاج الخبز فى مواعيدها دون تأثر ومنعا لحدوث تزاحم بين المواطنين على المخابز.

استثناء السوبر ماركت
استثناء السوبر ماركت

 

استمرار عمل المخابز
استمرار عمل المخابز

 

المخابز بالاسكندرية
المخابز بالاسكندرية
انتظام المخابز
انتظام المخابز

 

انتظام عمل المخابز
انتظام عمل المخابز

 

توافر الدقيق المدعم
توافر الدقيق المدعم

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