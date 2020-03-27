صور .. "تموين الإسكندرية" تجرى جولة على المخابز وتؤكد على العمل بانتظام

كما صرح وكيل الوزارة ، أن جميع الانشطة المتعلقة بالسلع الغذائية تعمل بالمحافظة من مخابز وبقالين ومجمعات استهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتى ومحلات الخضر والفاكهة ولا توجد مشاكل حتى الآن.

وأكد محمد سعد الله أحمد، أن رغيف الخبز حق لكل مواطن وواجبنا توفيره ايا كانت الظروف فلا داعى للقلق والتكالب على الشراء من المخابز ورصيدنا من الدقيق متوفر والمخابز تعمل فى ظل الظروف الحالية بكامل طاقتها ولن يعطل العمل فى المخابز تحت اى ظرف من الظروف.

وقال محمد سعدالله :" نحن مهمتنا توفيره لكم لذلك يرجى الشراء طبقا لاحتياجك وثق أنه فى حالة حدوث أى تقصير فى توافر رغيف الخبز والسلع الأساسية سنكون نحن امامك ويقع على عاتقنا توفير الخبز والسلع الضرورية"

وناشد وكيل الوزارة بالإسكندرية ، المواطنين بعدم التكدس و التزاحم على المخابز حرصا على سلامة صحتهم خلال تلك الفترة ، مؤكدا أن جميع المخابز البلدية تعمل فى مواعيدها الطبيعية دون اى تغيير فى المواعيد أو الحصص او الإنتاج وقد تم التنسيق بين المديرية والادارة العامة لمباحث التموين وتم استخراج التصاريح اللازمة للعمالة القائمة على الإنتاج للتحرك أثناء فترة الحظر وذلك لانتظام عملية إنتاج الخبز فى مواعيدها دون تأثر ومنعا لحدوث تزاحم بين المواطنين على المخابز.



استثناء السوبر ماركت



استمرار عمل المخابز



المخابز بالاسكندرية



انتظام المخابز



انتظام عمل المخابز