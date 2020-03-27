صور.. إقامة مباراة كرة قدم فى روسيا البيضاء بحضور جمهور رغم تفشى كورونا

كتب محمود رضا الزاملى _ رويترز

رغم تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وإحداثه اضطراب كبير فى مسابقات كرة القدم حول العالم، إلا أن قامت مباراة كرة قدم فى روسيا البيضاء، بحضور جمهور فى تحد لوباء كورونا المستجد وبحضور جمهور .

وفى السياق ذاته، قال الكرملين اليوم الجمعة، إن هناك حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا في إدارة الرئاسة لكن الموظف المعني لم يخالط الرئيس فلاديمير بوتين، وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن مكتب الرئيس يتخذ إجراءات لوقف انتشار الفيروس بين موظفي الإدارة.

وتسبب فيروس كورونا فى تعليق الدوريات الخمس الكبرى فى العالم، لمدد مختلفة، فالإيطالى تم تعليقه حتى إشعار آخر، أما الإسبانى لأسبوعين على الأقل، أما الدورى الإنجليزى فقد تم تأجيله حتى 4 أبريل المقبل والألمانى حتى 2 أبريل والفرنسى حتى إشعار آخر.

وفى تركيا، يتصدر الدورى فريق طرابزون سبور بـ53 نقطة، حيث تقام المباريات بانتظام وبدون جمهور، كما يقام الدورى الأسترالى بانتظام حيث يحل سيدنى فى المركز الأول برصيد 47 نقطة.

وفى دول أخرى مثل أنجولا وتشيلى وزامبيا وسنغافورة وكينيا ونيجيريا والكاميرون وأوكرانيا والكونغو وجامبيا وجاميكا وكمبوديا وأوزباكستان وهونج كونج وميانمار، لا تزال مباريات الدورى حاضرة تتحدى الفيروس القاتل.



إقامة مباراة كرة قدم فى روسيا البيضاء



الجمهور فى روسيا البيضاء



الجمهور يحيي اللاعبين



الجمهور فى الملعب



الفريق المشارك فى المباراة



اللاعبين فى الملعب



تجهيزات المباراة



تشجيع الجمهور



جانب من المباراة



شخص يرتدى كمامة