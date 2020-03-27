اليوم السابع
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الجمعة، 27 مارس 2020 09:01 م
خالد صلاح
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شوارع حدائق الأهرام خالية من المارة خلال الساعات الأولى من حظر التجوال.. صور

الجمعة، 27 مارس 2020 09:01 م
شوارع حدائق الأهرام خالية من المارة خلال الساعات الأولى من حظر التجوال.. صور شوارع حدائق الاهرام خاليه من الماره بسبب كورونا
كتب: إسماعيل رفعت - تصوير: عمرو مصطفى

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طبقت منطقة حدائق الأهرام التابعة لقسم ثالث بمدينة السادس من أكتوبر، الحظر فى أولى الساعات المقررة له من قبل الحكومة تفاديا لتناقل عدوى فيروس كورونا الوبائى، حيث خلت شوارع منطقة حدائق الأهرام من المارة تماما لدى استشعار السكان خطورة عدوى كورونا.
 
ورصدت عدسة "اليوم السابع"، حالة سكون وتوقف الحركة بالمنطقة المأهولة بالسكان، والمعروف عنها كثافة الحركة كونها على مشارف منطقة الهرم وأهرامات الجيزة والمتحف الكبير، وكذلك مدينة الانتاج الإعلامى، وتحولت كثافة الحركة إلى سكون تام على غير العادة.
 
 
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كورونا

حدائق الاهرام

قسم ثالث

السادس من أكتوبر

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