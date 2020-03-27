شباب مدن وقرى الأقصر يواصلون تعقيم المنشآت والشوارع لمكافحة كورونا

الأقصر أحمد مرعى

استكمل شباب مدن وقرى محافظة الأقصر، مبادراتهم لتطهير وتعقيم الشوارع العامة والمنشآت الحيوية بأماكن إقامتهم، وذلك ضمن مبادرات الشباب للتطهير والتعقيم بسواعد وجهود أبناء المحافظة، لمواجهة ومكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) ضمن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين في أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

ففى مدينة إسنا دشن عدد من شاب إسنا وبعض المنظمات مبادرة لتطهير الشوارع العامة، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وفي إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، حيث أكد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه شهدت شوارع إسنا وقراها أعمال تطهير وتعقيم لكل المصالح الحكومية والأماكن العامة والميادين والشوارع، وذلك بسواعد أبنائها الشباب الذين قاموا بتكثيف ومواصلة الجهود لرش وتعقيم المصالح الحكومية والشوارع داخل المدينة والقرى حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وعدم انتشار العدوى.

وفى مدينة الزينية انطلق شباب بقرية العشي فى حملة للتطهير والتعقيم فى كل أنحاء القرية، حيث إنتهى الشباب على مدار الأيام الماضية فى تعقيم حوالي 80% من إجمالى مساحة القرية، وما زالوا مستمرين فى العمل بحملات التعقيم والتطهير، حيث إن المبادرة تتم بدعم من أهالي قرية العشي وكل التبرعات قائمة من جميع الأهالي.