شاحنات مبردة لحفظ الجثث تنتشر بشوارع نيويورك تحسبا لفتك كورونا

كتب محمد عبد المجيد

كشفت صحيفة "نيويورك ديلى نيوز"، أنه تم نشر شاحنات مبردة للجثث فى شوارع مدينة نيويورك الأمريكية، لتخفيف العبء عن ثلاجات حفظ الموتى فى المستشفيات بحال استفحال وباء كورونا، وذكرت الصحيفة أنه سيتم حفظ جثث الموتى فى هذه الشاحنات إذا فشلت مشارح المستشفيات فى المدينة فى التعامل مع جثامين الضحايا الذين قد يفتك بهم الوباء الناتج عن فيروس كورونا.



شاحنات الجثث

و وفقا لما نشر على موقع "روسيا اليوم"، قال مصدر مسؤول بالمدينة: "نحن فى خضم أزمة صحية وأعلنت المدينة حالة الطوارئ".

وتم فى نيويورك أيضا، نصب الخيام لتخزين جثث القتلى من الوباء.

وأوضح المصدر، أن الخيام والشاحنات يمكن أن تستوعب ما مجموعه 3500-3600 جثة.

ووفقا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، أصيب أكثر من 465 ألف شخص فى جميع أنحاء العالم بهذا الوباء، توفى منم 21 ألف شخص حتى الآن.

و كان العدد الاجمالى لحالات الوفاة بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة، قج أقترب من ألف شخص، يوم أمس الخميس، فى حين تجد المستشفيات فى نيويورك ومناطق انتشار أخرى صعوبة فى التعامل مع تدفقات المرضى، وأوشك الكونجرس الأمريكى على الموافقة على مساعدات بقيمة تريليونى دولار لتعويض الأثر الاقتصادى للوباء.

وحتى الساعة الواحدة صباحا (0500 بتوقيت جرينتش) اليوم الخميس بلغ عدد الوفيات الناجمة عن أمراض تنفسية بسبب فيروس كورونا 999 حالة وفقا لإحصاء لرويترز استنادا إلى تقارير من مسؤولين محليين وعلى مستوى البلاد.

ووقعت ثُلث حالات الوفاة فى ولاية نيويورك التى حذر حاكمها من أن المستشفيات لن تجد قريبا أسرة وأجهزة تنفس كافية. وتضم الولاية نحو نصف حالات الإصابة البالغ عددها 68 ألف حالة فى البلاد.

وعلى مستوى العالم أودى الفيروس بحياة 21238 شخصا وأصاب 470873 شخصا، وستتلقى المستشفيات والعاملون المُسّرحون من وظائفهم والشركات التى تواجه صعوبات مساعدات اقتصادية مطلوبة بشدة بموجب مشروع قانون الإغاثة الذى أقره مجلس الشيوخ مساء أمس الأربعاء بإجماع 96 صوتا. وقال زعماء مجلس النواب إنهم يأملون فى إقرار مشروع القانون يوم الجمعة وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه سيصدق عليه ليتحول إلى قانون.