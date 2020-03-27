اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 مارس 2020 04:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

شاحنات مبردة لحفظ الجثث تنتشر بشوارع نيويورك تحسبا لفتك كورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 04:40 م
شاحنات مبردة لحفظ الجثث تنتشر بشوارع نيويورك تحسبا لفتك كورونا شاحنات جثث بشوارع نيويورك
كتب محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت صحيفة "نيويورك ديلى نيوز"، أنه تم نشر شاحنات مبردة للجثث فى شوارع مدينة نيويورك الأمريكية، لتخفيف العبء عن ثلاجات حفظ الموتى فى المستشفيات بحال استفحال وباء كورونا، وذكرت الصحيفة أنه سيتم حفظ جثث الموتى فى هذه الشاحنات إذا فشلت مشارح المستشفيات فى المدينة فى التعامل مع جثامين الضحايا الذين قد يفتك بهم الوباء الناتج عن فيروس كورونا.
 
شاحنات الجثث
شاحنات الجثث
و وفقا لما نشر على موقع "روسيا اليوم"، قال مصدر مسؤول بالمدينة: "نحن فى خضم أزمة صحية وأعلنت المدينة حالة الطوارئ".
 
وتم فى نيويورك أيضا، نصب الخيام لتخزين جثث القتلى من الوباء.
 
وأوضح المصدر، أن الخيام والشاحنات يمكن أن تستوعب ما مجموعه 3500-3600 جثة.
 
ووفقا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، أصيب أكثر من 465 ألف شخص فى جميع أنحاء العالم بهذا الوباء، توفى منم 21 ألف شخص حتى الآن.
 
و كان العدد الاجمالى لحالات الوفاة بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة، قج أقترب  من ألف شخص، يوم أمس الخميس، فى حين تجد المستشفيات فى نيويورك ومناطق انتشار أخرى صعوبة فى التعامل مع تدفقات المرضى، وأوشك الكونجرس الأمريكى على الموافقة على مساعدات بقيمة تريليونى دولار لتعويض الأثر الاقتصادى للوباء.
 
وحتى الساعة الواحدة صباحا (0500 بتوقيت جرينتش) اليوم الخميس بلغ عدد الوفيات الناجمة عن أمراض تنفسية بسبب فيروس كورونا 999 حالة وفقا لإحصاء لرويترز استنادا إلى تقارير من مسؤولين محليين وعلى مستوى البلاد.
 
ووقعت ثُلث حالات الوفاة فى ولاية نيويورك التى حذر حاكمها من أن المستشفيات لن تجد قريبا أسرة وأجهزة تنفس كافية. وتضم الولاية نحو نصف حالات الإصابة البالغ عددها 68 ألف حالة فى البلاد.
 
وعلى مستوى العالم أودى الفيروس بحياة 21238 شخصا وأصاب 470873 شخصا، وستتلقى المستشفيات والعاملون المُسّرحون من وظائفهم والشركات التى تواجه صعوبات مساعدات اقتصادية مطلوبة بشدة بموجب مشروع قانون الإغاثة الذى أقره مجلس الشيوخ مساء أمس الأربعاء بإجماع 96 صوتا. وقال زعماء مجلس النواب إنهم يأملون فى إقرار مشروع القانون يوم الجمعة وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه سيصدق عليه ليتحول إلى قانون.
 

امريكا

نيويورك

كورونا

فيروس كورونا

شاحنات لحفظ الجثث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمريكا تفتح أبوابها للأطباء الأجانب الراغبين فى "تأشيرة" لمكافحة كورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 02:38 م

مغامرة لمسعفين خلال نقل مريض محتمل بكورونا فى أمريكا

الجمعة، 27 مارس 2020 06:00 ص

وفيات فيروس كورونا فى أمريكا تقترب من 1000 شخص

الخميس، 26 مارس 2020 04:48 م

فيروس كورونا يثير النزعة الإنسانية لدى المجتمع المدنى فى أمريكا.. مطاعم ومدارس تقدم وجبات مجانية للمواطنين المحتاجين بعد انقطاع مصدر دخلهم.. والخدمات المقدمة تمتد إلى توفير الدواء والمأوى للمشردين.. صور

الخميس، 26 مارس 2020 11:00 ص

ترامب مهاجما الـCNN: أخبارها مزيفة.. نعمل على مدار الساعة للحفاظ على أمريكا

الخميس، 26 مارس 2020 12:04 ص

صحفية بواشنطن لـ إكسترا نيوز: مساعدات أمريكا للمواطنين بسبب كورونا الأكبر فى التاريخ

الأربعاء، 25 مارس 2020 09:32 م

شبح الإفلاس يهدد شركات الطيران فى العالم.. فيروس كورونا يكبد القطاع خسائر 113 مليار دولار .. وإيرادات الخطوط الإسبانية تنخفض 70%.. وتقرير: خطوط الطيران فى أمريكا اللاتينية تنجو من الأزمة خلال 10 أشهر

الأربعاء، 25 مارس 2020 07:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

انتهاء ثانى أيام حظر التجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء ثانى أيام حظر التجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

"الزراعة": لدينا اكتفاء من الدواجن والبيض ومستعدون لرمضان بالإنتاج المحلى

"الزراعة": لدينا اكتفاء من الدواجن والبيض ومستعدون لرمضان بالإنتاج المحلى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة