تحذير من اختلاط فرق الرعاية الطبية بكبار السن بالأسواق: يعرضهم للعدوى

كتبت أمل علام

حذرت كبيرة أطباء القلب العاملين فى الخدمة الصحية البريطانية، من التسوق بجانب كبار السن فى ساعات العمل الخاصة لأنهم عرضة لإصابة كبار السن بالعدوى بسبب عدم كفاية معدات الحماية الشخصية، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اليوم السبت.



تخفيض معدات الوقاية تنذر بالخطر

وقالت ليزا أندرسون، استشارية أمراض القلب، إن موظفي الخدمة الصحية البريطانية، يعانون من السعال، موضحة أن الحكومة خفضت معايير معدات الحماية الشخصية.



تخفيض معدات الوقاية من الفيروس

وقال وزير الصحة السابق جيريمي هانت، إن الحكومة بحاجة إلى حل هذه المشكلة، حيث تم تحذير محلات السوبر ماركت من تسريع انتشار فيروس كورونا التاجي، عن غير قصد في السكان المسنين من خلال السماح للعاملين بالخدمات الصحية البريطانية بالاختلاط بهم في أوقات العمل المخفضة، حيث أطلقت العديد من المتاجر الكبرى ما يسمى بـ "الساعة الفضية"، يمكن خلالها للمتقاعدين التسوق في الممرات لتجنب الوقوع ضحية للعدوى عند الشراء.



العدوى من الفرق الطبية

وقالت الصحيفة، لقد تم السماح لموظفى الصحة فى الخطوط الأمامية بالدخول فى هذه الأوقات، بعد أن أظهرت سلسلة من مقاطع الفيديو والأطباء المنهكين الذين يذهبون من العمل ليجدوا الأرفف فارغة، مع تخزين الآلاف من العملاء على المنتجات فى جنون "شراء الذعر"، لتخزين المواد الغذائية بسبب الذعر من كورونا، لكن أشار أحد الأطباء إلى أن المخطط يجمع أكثر الأشخاص تعرضًا للمرض، مع الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به.

وقالت ليزا أندرسون، استشارية أمراض القلب فى مستشفى سان جورج فى لندن، أن العاملين فى الخدمات الصحية الوطنية، لم يتم إعطاؤهم معدات الحماية المناسبة لمنع التلوث.

وقالت، لراديو بى بى سى، هذا لا يتعلق فقط بالمخاطر على أنفسنا وعائلاتنا، موضحة أنها تذهب إلى المنزل على مترو الأنفاق.

وانتقدت الدكتورة أندرسون الحكومة لخفضها معايير معدات الحماية المطلوبة، والتى لا تتوافق مع توصيات منظمة الصحة العالمية، التى تتطلب من الأطباء ارتداء ثوب كامل وقناع.

وقالت إنه منذ يوم الاثنين، كان على العاملين فى هيئة الخدمات الصحية البريطانية فقط ارتداء قناع وجه بسيط وقفازات قصيرة، بخلاف عندما كانوا يرتدون أجهزة تهوية مناسبة، موضحة أن الأطباء لا يثقون بما يجرى، فهناك نقص فى الحماية بالنسبة لنا، ولا يوجد طرق لحمايتنا وإبعادنا عن الجمهور..

وأضافت، يتم علاج أجنحة كاملة من المرضى المصابين بفيروس كورونا دون حماية، ويعمل الموظفون لمدة 12 ساعة فى أجنحة المرضى الذين يسعلون فى كل مكان، ثم يرتدون نفس الزى الرسمى فى جميع أنحاء المستشفى، ثم يذهبون إلى السوبر ماركت مع كبار السن، موضحا أن هذه الطريقة تنقل العدوى إليهم، موضحة أن هذا وضع لا يمكن أن يستمر، وأيد وزير الصحة السابق جيريمى هانت الدكتورة أندرسون، ودعا الحكومة إلى "حل هذا الأمر، مضيفا إنه أمر محطم للغاية عندما لا يمتلك محترفو الخطوط الأمامية فى هيئة الخدمات الصيحة البريطانية المعدات التى يحتاجونها.

تتابع سلاسل المتاجر الكبرى الأخرى وتقدم "ساعة تسوق ذهبية" للعاملين فى هيئة الصحة العامة البريطانية،وعمال الرعاية الاجتماعية.

اعتبارًا من الأسبوع المقبل، سيتمكن موظفو الصحة والرعاية من التسوق فى السوبر ماركت بين الساعة 8 صباحًا و9 صباحًا كل يوم اثنين وأربعاء وجمعة، جنبًا إلى جنب مع المتسوقين المسنين والضعفاء.

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