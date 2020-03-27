سويسرا تسجل أكثر من 12 ألف إصابة و197 حالة وفاة بكورونا

رويترز

قالت هيئة الصحة العامة السويسرية، اليوم الجمعة، إن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا بلغت 197 حالة مقارنة مع 161 أمس، وذكرت أن عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 12161 حالة من 10714 أمس الخميس.

ومن المنتظر، أن تقدم الحكومة السويسرية تحديثا فى وقت لاحق اليوم الجمعة حول جهودها لوقف انتشار المرض.

وكانت السلطات المعنية فى دولة سويسرا، قد اعلنت يوم أمس الخميس، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى 161 حالة، وفيما وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 10714.

وفيما كشف استطلاع محلى سويسرى، أن اثنين من كل خمسة أشخاص فى سويسرا يؤيدون فرض قيود أكثر صرامة من قبل الحكومة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعرب 54٪ من المشاركين عن موافقتهم على السياسة الحالية للحكومة، بينما يريد 42٪ منهم من السلطات تقييد الحرية الشخصية للمواطنين بشكل أكثر صرامة.

وتم إجراء الاستطلاع من طرف معهد سوتومو للأبحاث، بتكليف من هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضى ونشرت نتائجه بعد نحو عشرة أيام من بدء الحكومة فى فرض إجراءات شاملة لخفض وتيرة سير الحياة العامة إلى أدنى حد.

قرر أسطورة التنس السويسرية روجيه فيدرر، تبرعه وزوجته بنحو مليون دولار للأسر المتضررة فى بلاده من تفشى فيروس كورونا المستجد.