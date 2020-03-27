اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 مارس 2020 01:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

سلطنة عمان تٌسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 12:38 م
سلطنة عمان تٌسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الجمعة، تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن إجمالى عدد الإصابات التى تم تسجيلها بالسلطنة بلغ 131 حالة حتى اليوم، فى الوقت الذى تماثلت 23 حالة للشفاء.. مهيبة بالجميع التقيّد التام بإجراءات الحجر الصحى فى غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة حسب الإرشادات.

 

كما أهابت "الصحة العمانية" بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعى الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة.


كورونا

فيروس كورونا

سلطنة عمان

الصحة العمانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

انتهاء ثانى أيام حظر التجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء ثانى أيام حظر التجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

"الزراعة": لدينا اكتفاء من الدواجن والبيض ومستعدون لرمضان بالإنتاج المحلى

"الزراعة": لدينا اكتفاء من الدواجن والبيض ومستعدون لرمضان بالإنتاج المحلى

لو لقيت تاجر بيتلاعب فى أسعار السلع تعمل إيه؟.. التموين تجيب

لو لقيت تاجر بيتلاعب فى أسعار السلع تعمل إيه؟.. التموين تجيب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة