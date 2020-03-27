سلطنة عمان تٌسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الجمعة، تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن إجمالى عدد الإصابات التى تم تسجيلها بالسلطنة بلغ 131 حالة حتى اليوم، فى الوقت الذى تماثلت 23 حالة للشفاء.. مهيبة بالجميع التقيّد التام بإجراءات الحجر الصحى فى غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة حسب الإرشادات.

كما أهابت "الصحة العمانية" بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعى الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة.