سعر الدولار فى البنك الأهلى اليوم الجمعة 27-3-2020

كتب هانى الحوتى

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 27-3-2020 فى البنك الأهلى المصرى، 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو 17.04 جنيه للشراء، و 17.32 جنيه للبيع، أما عن الجنية الإسترلينى فسجل 17.04 جنيه للشراء، و 17.32 جنيه للبيع، ويعد البنك الأهلى المصرى، أقدم وأكبر بنك فى مصر، تأسس فى 25 يونيو 1898، ويمتلك أضخم شبكة فروع فى مصر.

وكان هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، قد أعلن أن البنك أصدر شهادات ادخار بقيمة 20.2 مليار جنيه لنحو 100 ألف عميل لشهادة الادخار ذات فائدة 15% خلال الأسبوع الماضى، موضحا أن تم ضم 4000 عميل جديد خلال الأسبوع الماضى.

وأضاف رئيس البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الآلية المستحدثة من خلال مجهودات العاملين بقطاعى تقنية المعلومات والعمليات المركزية ومركز الاتصال فى تلبية هذا العدد من الطلبات والاستفسارات فى ظل ظروف استثنائية، حيث قام موظفى الفروع بإدارة حركة العملاء داخل وخارج الفرع بشكل احترافي، ملتزمين بتعليمات الصحة و السلامة لمصلحة العملاء و العاملين.

وأشار رئيس البنك الأهلى المصرى إلى أنه تم تنفيذ ما يزيد عن ٥٠٪؜ من تلك الطلبات إلكترونيا من خلال عبر الأهلى نت والأهلى موبيل، فى حين تلقى موظفى الفروع ومركز الاتصال باقى الطلبات لتنفيذها من خلال فريق عمل الوحدات المركزية.

وأكد رئيس البنك الأهلى المصرى أن الأولوية لصحة عملاء وموظفى البنك حيث قام البنك باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية و التنظيمية المعتمدة من الدولة ووزارة الصحة للتحوط وتحقيق أكبر قدر ممكن من الراحة للعملاء.