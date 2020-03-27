اليوم السابع
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الجمعة، 27 مارس 2020 06:21 م
خالد صلاح
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روسيا توقف رحلاتها الجوية الدولية بالكامل وسط أزمة كورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 05:09 م
روسيا توقف رحلاتها الجوية الدولية بالكامل وسط أزمة كورونا محاولات رصد مصابى فيروس كورونا
أ ش أ

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أوقفت روسيا بشكل كامل، اليوم الجمعة، رحلات الطيران الدولية الاعتيادية وكذلك الرحلات المُستأجرة "تشارتر" فيما اقتصرت شركات الطيران على تنظيم رحلات لإعادة المواطنين الروس من الخارج تماشيًا مع قرار مجلس التنسيق الحكومى المُشكل التعامل مع ملف فيروس كورونا. 
 
ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية فى نسختها باللغة الانجليزية عن متحدث باسم هيئة النقل الجوى الاتحادية الروسية قوله إن الحظر لا يشمل رحلات الشحن الجوى والبريد وشحن المساعدات الإنسانية والصحية. 
 
وبدأت روسيا، تعليق الرحلات الجوية فى الأول من فبراير الماضي. وفُرِضت القيود تدريجيًا ابتداء من فرض الحظر على الصين وكوريا الجنوبية وعدد من الدول الأخرى ثم توسيع هذا الحظر ليشمل إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا. وبعد ذلك بأيام قليلة تم فرض حظر على الطيران إلى عموما أوروبا. وأعلن أوسع حظر على الطيران فى 23 مارس إذ شمل 95 دولة.
قال الكرملين اليوم الجمعة إن هناك حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا فى إدارة الرئاسة لكن الموظف المعنى لم يخالط الرئيس فلاديمير بوتين، وقال ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن مكتب الرئيس يتخذ إجراءات لوقف انتشار الفيروس بين موظفى الإدارة.
 
وأعلنت السلطات الروسية أن أكثر من 145 ألف شخص فى البلاد لا يزالون يخضعون للمراقبة الطبية بشبهة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
 
وقالت هيئة الرقابة الفدرالية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلكين فى بيان لها، اليوم الجمعة، إن العدد الإجمالى للذين خضعوا للمراقبة الطبية منذ بداية العام الحالى بلغ 222873 شخصا، فيما لا يزال 145134 منهم قيد المراقبة حتى الآن.
 

روسيا

كورونا

فيروس كورونا

رحلات الطيران

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