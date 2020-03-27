اليوم السابع
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روسيا تعلن إغلاق كافة المطاعم والمقاهي من الغد بسبب كورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 09:31 ص
روسيا تعلن إغلاق كافة المطاعم والمقاهي من الغد بسبب كورونا مكافحة كورونا
كتب عامر مصطفى

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أعلنت روسيا أعلنت إغلاق كافة المقاهي والمطاعم اعتبارا من الغد للحد من تفشي فيروس كورونا، حسبما أفادت سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وفي سياق متصل طالبت هيئة الرقابة على الاتصالات الروسية "روس كوم نادزور" موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى، بحذف خبر كاذب يفيد بـ"فرض حظر التجول فى موسكو بسبب فيروس كورونا المستجد".

وقالت الهيئة إنها تلقت أمس الخميس رسالة من النيابة العامة طالبت فيها بحذف "المعلومات الكاذبة التى نشرت على موقع "تويتر" وتزعم أن وزير الدفاع أمر بفرض حظر التجول فى موسكو"​​.

وأكدت "روس كوم نادزور" أنها وجهت بلاغا إلى إدارة "تويتر" بإزالة "المعلومات غير القانونية "، مضيفة أن موقع "فيسبوك" قد شطب "المعلومات غير الصحيحة ذات الأهمية الاجتماعية وتتعلق بعدد المصابين بفيروس كورونا فى روسيا" التى نشرها سابقا، وذلك إثر تلقيه طلبا من الهيئة بهذا الخصوص يوم الأربعاء.

وكانت وزارة الدفاع الروسية نفت قبل أسبوع صحة المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن فرض حظر التجول فى موسكو، مؤكدة أن الصورة التى قيل إنها نسخة عن نص قرار وزارى بحظر التجول، "تزوير مصدره إحدى الدول المجاورة".


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