اليوم السابع
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رسالة توعية من طلاب المدارس بخطورة فيروس كورونا.. فيديو

الجمعة، 27 مارس 2020 01:04 م
رسالة توعية من طلاب المدارس بخطورة فيروس كورونا.. فيديو يوسف حميدة احد الطلبة المشاركين فى حملة التوعية
كتب عمر مراد

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حرص مجموعة من طلبة إحدى المدارس على المشاركة برسالة توعية للشعب المصرى، خاصة الأطفال، بخطورة فيروس كورونا من منازلهم بتوجيه كلمة تحمل تحذيراً من الاستهانة بالأمر وضرورة توخى الحذر.

وتم التنسيق بين الطلبة وإحدى المدرسات والتى كتبت الفكرة لتوعية المجتمع بخطورة كورونا .

وشارك عدد من الطلبة وهم يوسف حميدة وأدهم حجازى وأدهم اشرف وعلى الديب و نانسى هشام و حنين ضياء و حلا احمد و حسام طاهر و محمد خالد و يارا نادر و عبد الرحمن أسامة و عمر مدحت و مهاب شريف و هشام المدرس و حسام ضياء و لوجى حسام و يارا طارق و جنى طارق و حسناء و ندين و يمنى .

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، وخصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى. كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات

وخطت مصر على خطى باقى دول العالم وقررت تعطيل كافة أنشطتها الرياضية بعد تفشى فيروس كورونا، بقرار رسمى من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ضمن عدة خطوات احترازية اتخذتها الدولة المصرية للحد من مخاطر فيروس كورونا، والتى بدأتها بتأجيل الدراسة فى جميع المراحل التعليمية.

لا شك أن قرار الإيقاف لمدة شهر كامل فتح العديد من التساؤلات فى الشارع المصرى حول مصير اللعبة خلال الأيام المقبلة فى حالة استكمال البطولة، أو إذا ما صدر القرار الصعب بإلغاء المسابقة بالكامل.

 


كورونا

فيروس كورونا

التوعية بكورونا

حظر التجول

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