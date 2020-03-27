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فيديو.. محال شارع بورسعيد بالقاهرة ترفع شعار "لم يفتح أحد" لأول مرة

الجمعة، 27 مارس 2020 12:05 م
فيديو.. محال شارع بورسعيد بالقاهرة ترفع شعار "لم يفتح أحد" لأول مرة غلق المحلات-أرشيفية
كتب أحمد حسنى – تصوير ماهر إسكندر

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في مشهد هو الأول من نوعه، ظهر شارع بورسعيد الذى طالما ظهر مكتظا بالبائعين والمواطنين، لترويج وشراء مختلف السلع، خال دون بشر، وسط هدوء تام لم يعرفه الشارع منذ زمن طويل.

الشارع الذى طالما شهد إقبالا شديدا من المواطنينن، واكتظ بالأسواق والسلع الجديد والفارغة، ظهر اليوم الجمعة، فارغ دون مارة، محلات مغلقة، وأسواق منفضة، تطبيقاً لقرار رئيس الوزراء بحظر المحلات التجارية والأسواق يوميى الجمعة والسبت، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كرورنا.

شهدت المحال التجارية والمولات والمطاعم اليوم الجمعة لأول مرة اغلاقاً كلياً، على مدار الـ 24 ساعة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وتأتى هذه التحركات بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر الانتقال أو التحرك للمواطنين على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ لمدة أسبوعين، درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائى، كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولى ، توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التى تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.

وقرر رئيس الوزراء إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية"، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسرى ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.

 

 


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