رئيس وزراء الهند داعما "بوريس جونسون": أنت مقاتل وستتغلب على كورونا

أعلن ناريندرا مودى، رئيس الوزراء الهندى، مساندته ودعمه لنظيره البريطانى بوريس جونسون، بعد إصابته بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، واصفا إياه بالمقاتل وداعيا له بالصحة.

وأعاد مودى، نشر تغريده جونسون التى اعلن فيها إصابته، صحبها بتعليق: "أنت مقاتل وستتغلب على هذا التحدى أيضا، نصلى من أجل سلامتك وصحتك الجيدة وأطيب التمنيات لضمان صحة المملكة المتحدة".

Dear PM @BorisJohnson,



You’re a fighter and you will overcome this challenge as well.



Prayers for your good health and best wishes in ensuring a healthy UK. https://t.co/u8VSRqsZeC