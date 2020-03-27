رئيس وزراء الهند داعما "بوريس جونسون": أنت مقاتل وستتغلب على كورونا

كتب محمد تهامى زكى

أعلن ناريندرا مودى، رئيس الوزراء الهندى، مساندته ودعمه لنظيره البريطانى بوريس جونسون، بعد إصابته بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، واصفا إياه بالمقاتل وداعيا له بالصحة.



مودى

وأعاد مودى، نشر تغريده جونسون التى اعلن فيها إصابته، صحبها بتعليق: "أنت مقاتل وستتغلب على هذا التحدى أيضا، نصلى من أجل سلامتك وصحتك الجيدة وأطيب التمنيات لضمان صحة المملكة المتحدة".

Dear PM @BorisJohnson,



You’re a fighter and you will overcome this challenge as well.



Prayers for your good health and best wishes in ensuring a healthy UK. https://t.co/u8VSRqsZeC — Narendra Modi (@narendramodi) March 27, 2020

وفى مفاجأة صادمة، أعلن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون إصابته بوباء كورونا القاتل، قائلاً فى مقطع فيديو عبر حسابه بموقع تويتر، إن نتيجة اختبار الفيروس جاءت إيجابية بعد شعوره بأعراض خفيفة، معلناً أنه سيدير شئون البلاد من خلال مكتبه لحين تعافيه.

ووجه جونسون فى رسالته المصورة نصيحة للبريطانيين بالبقاء فى منازلهم وأكد أنه فى العزل المنزلى وسيقوم بمهامه كالمعتاد.

وقال رئيس الوزراء البريطانى إن البقاء فى المنزل هو الأمر الصحيح لأن يقوم به الجميع الآن، فبفضل التكنولوجيا سيعمل مع فريقه الوطنى لمحاربة الفيروس، متقدما بالشكر مرة أخرى لخدمة الصحة الوطنية، والشرطة، والعمال فى المجال الاجتماعى، والبريطانيين الذين يقومون بالتطوع فى جهد وطنى لحماية الشعب.

وأضاف أن الالتزام بالإرشادات والإجراءات هو الطريق الأمثل للخروج من هذه الأزمة، مؤكدا أن البقاء فى المنزل هو الطريقة المثلى للفوز والانتصار على الفيروس.

وقالت صحيفة "ديلى ميل" إنه إصابة رئيس الوزراء تؤكد المخاوف من تصاعد الأزمة.

وأكدت إصابة الأمير تشارلز إصابته بفيروس كورونا فى وقت سابق من هذا الأسبوع. كما جاءت نتيجة اختبار زوجة رئيس وزراء كندا جاستين ترودو كندا إيجابية.

وقال داونينج ستريت سابقًا إن وزير الخارجية دومينيك راب سوف يتولى منصبه إذا كان رئيس الوزراء عاجزًا ، على الرغم من عدم وجود إشارة تذكر على أنه توقف عن العمل وتعتبر لندن مركز تفشى المرض فى المملكة المتحدة ، وقد أصيب العديد فى وستمنستر بالأعراض.

وارتفع عدد الوفيات المعلن فى المملكة المتحدة بنسبة 113 إلى 578 أمس - وهى أكبر زيادة حتى الآن.