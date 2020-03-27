رئيس خدمات البترول الجوية: انتظام حركة طيران البترول والتعقيم مع كل رحلة

كتبت - مروة الغول

أكد اللواء يحيى حسين ،رئيس شركة خدمات البترول الجوية، إحدي شركات قطاع البترول، علي انتظام حركة الطيران الداخلي والخاص بقطاع البترول بين المواقع البترولية المختلفة لافتا أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقاية والخاصة بحركة الطيران.

وأضاف اللواء يحيى حسين ، رئيس شركة خدمات البترول الجوية،في تصريحات خاصة ل "اليوم السابع، إلي أن الإجراءات الاحترازية والخاصة بتهم تتضمن تطهير جزئي مع انطلاق كل رحلة طيران داخلي لمواقع البترول وتطهير كلي لكافة الطائرة مع نهاية كل يوم ، مشيرا الى إلي أن أطقم الطيران يتم التبديل فيما بينهم كل 14 يوم عمل من أجل الاطمئنان علي سلامتهم وكنوع من الحجر الصحي.

وأوضح رئيس شركة خدمات البترول الجوية ، أن الالتزام بتعليمات قطاع البترول تحت رئاسة المهندس طارق الملا والخاصة بمجموعة من الإجراءات التنظيمية خلال فترة حظر التجوال والتي تتضمن تعديل مواعيد العمل الرسمية بالمقار الإدارية على أن تصبح من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا مع عدم السماح بالاستمرار بالعمل بعد هذه المواعيد إلا في حالات الضرورة القصوى يكون الانصراف قبل الساعة الخامسة مساء.

كما تضمنت الإجراءات أيضا تخفيض عدد العاملين بالمقار الإدارية في حدود أقل عدد ممكن على أن يكون مقتصر فقط علي مجموعة العمل اللازمة لتسيير الأعمال وفيما يتعلق بالعاملين بالمراكز الرئيسية المقيمين بالمحافظات إعفائهم من العمل خلال فترة حظر التجوال.

وايضا الالتزام بتعديل مواعيد بداية ونهاية الورادي بالمواقع الإنتاجية بحقول البترول والمستودعات بما يتناسب مع مواعيد حظر التجوال مع مراعاة تغيير موعد السفر "الذهاب والعودة" العاملين بالحقول بما لا يخالف مواعيد حظر التجوال .

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس فى مؤتمر صحفى عددا من القرارات الهامة بخصوص مواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك بمقر مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي.

وجاءت القرارات مع تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة، مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بتخفيض حجم العاملين، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص لمدة أسبوعين، غلق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا أمام الجمهور والغلق الكامل يومى الجمعة والسبت.