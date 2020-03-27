ذا صن: هارى وميجان ينتقلان إلى لوس أنجلوس

رويترز

قالت صحيفة ذا صن البريطانية إن الأمير هاري وزوجته ميجان تركا كندا وانتقلا إلى لوس انجليس حيث يعتزمان اتخاذ بيت دائم بعد تخليهما عن مهامهما الملكية، وذكرت الصحيفة أمس الخميس أن الزوجين انطلقا إلى لوس انجليس في رحلة جوية خاصة لكنها لم تحدد الموعد. وكانت الولايات المتحدة وكندا قد اتفقتا منذ أيام على إغلاق حدودهما أمام السفر غير الضروري لتخفيف الضغط على الأنظمة الصحية بعد انتشار فيروس كورونا.

وامتنعت متحدثة باسم الأمير هارى عن التعليق على التقرير الذي وصفته الصحيفة بأنه حصري.

وسيتوقف هاري وزوجته عن الاضطلاع بمهامها الملكية في نهاية مارس آذار وسيشرعان في "دور جديد تقدمي" يتركز أساسا في أمريكا الشمالية ويهدفان أن يتيح لهما الاعتماد ماديا على نفسيهما.

ويعيش الزوجان منذ شهور مع ابنهما آرتشي في جزيرة فانكوفر في كندا.

ونقلت ذا صن عن مصدر لم تحدده من داخل الأسرة البريطانية المالكة قوله "هذه الخطوة كان مخططا لها منذ فترة. أدركا أن كندا لن تكون مناسبة لعدة أسباب وهما يريدان أن يقيما بمنطقة لوس انجليس".

ومنطقة لوس انجليس هي المكان الذي نشأت فيه ميجان ماركل، ولا تزال والدتها دوريا تعيش هناك.

وقالت مجلة بيبول أمس الخميس نقلا عن مصدر لم تحدده إن الزوجين يقيمان بالفعل في منزل بمنطقة لوس انجليس ولم يجازفا بالخروج إلى الشوارع. وكانت ولاية كاليفورنيا التي تقع بها المدينة قد ألزمت السكان بالبقاء بالمنزل منذ أيام في إطار جهود احتواء كورونا.

وجاء التقرير في نفس اليوم الذي أعلنت فيه شركة ديزني أن ميجان، دوقة ساسكس، أدت التعليق الصوتي في فيلم وثائقي عن الطبيعة ستبثه على منصة (ديزني+) في الثالث من أبريل.

وهذا أول عمل تؤديه ميجان، ممثلة المسلسلات التلفزيونية السابقة، منذ أعلنت هي وهاري في يناير كانون الثاني تخليهما عن المهام الملكية.

ويحمل الفيلم اسم (إليفانت) "الفيل"، وهو يتتبع رحلة أسرة من الفيلة عبر أفريقيا. وسيجمع الفيلم مالا لصالح جمعية خيرية هي (أفيال بلا حدود).