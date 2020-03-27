حملات مكثفة لمتابعة الالتزام باغلاق المحلات وحظر التجوال بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

قامت الوحدة المحلية بسمالوط بالتعاون مع مركزي شرطة سمالوط شرق وغرب بالمرور بشوارع المدينة والقري للتأكد من تنفيذ قرار حظر التجوال تنفيذا لتوجيهات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا .

وتوجهت حمله شرق بقيادة عماد حسن نائب رئيس المركز وقوات مركز سمالوط شرق وتم المرور علي المحلات للتاكد من الاغلاق من الساعة الخامسة مساء وحظر الحركة بالشوارع من الساعة السابعة مساء.

فيما قامت الوحدة المحلية ببنى خالد بأعمال التعقيم وتطهير بعض الشوارع والمنازل بعزبة الرملة وجبل الطير البحرية من خلال التعاون مع اهالى وشباب القرية وذلك حرصا على سلامة وأرواح الأهالى .

ومن ناحية أخرى تابع محمد سيد علي رئيس مجلس مدينة المنيا مواصلة اعمال التطهير والتعقيم بشوارع مدينة المنيا وكذلك القري.

ومن جهة أخري يتابع جميع المبادرات الشبابية والتي تهدف إلي التعقيم والعمل الدؤوب في الوقوف جنبا الي جنب لعبورهذاالأزمةالراهنة.كمبادرة الشاب اندرو بلاطس أحد شباب بني احمد الشرقية والذي يطوف قري مركز المنيا لتعقيم المنازل والشوارع ودور العبادة (مساجد -كنائس) ،وامثلة كثيرة من المبادرات التي انتشرت بكل قري المركز بطوخ الخيل والبرجاية ونزلة حسين وصفط الخمار وتلة ودمشير وبني محمد سلطان وبني احمد الغربية

وأعرب رئيس المدينة عن ثقة جميع القيادات التنفيذين علي كافة مستوياتها .في وعي الشباب في توعية ومشاركة الدولة والتنفيذيين للقيام بادوارهم

فيما قامت الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين التابعة لمركز المنيا و أثناء المتابعة لتنفيذ قرارات الحظر.بتحرير محاضر لمخالفات تم رصدها أثناء المرور بمخزن بقرية بني عبيد وقد تم اتخاذ اللازم تجاه تلك المخالفات .