حبس طالب ثانوى بالشرقية قتل مسنة اتهمته بسرقة 5 علب سجائر فهشم رأسها

الشرقية - فتحية الديب

قررت نيابة بلبيس العامة، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس طالب ثانوى، أربعة أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بقتل سيدة مسنة بعد اتهامها له بسرقة 5 علب سجاير من الكشك بها لبيع البقالة.

وكان اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة بلبيس، بالعثور على "نادية ع ع" سيدة مسنة تبلغ من العمر 74 سنة، مقاتلة داخل مسكنها بشارع المتاجر، بمدينة بلبيس.

وتبين من التحريات مشاهدة أحد الجيران لشاب يجرى مسرعا فى الشارع بعد تواجده مع السيدة، وتبين قيامه التعدى عليها بآلة حادة على رأسها أودت بحياتها فى الحال ولاذا بالفرار، وتم تحديده من قبل رجال الشرطة.

وتمكنت قوة من مباحث مركز شرطة بلبيس بمعرفة النقيبين هشام عبد الحميد، وأحمد النحال، برئاسة الرائد إسلام عواد، رئيس المباحث، وبإشراف المقدم رائد ربيع، وكيل فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، والعقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث، من ضبط المتهم " فيصل أ ص"18 سنة طالب بالثانوى العام.

وتوصلت تحريات فريق البحث أن المتهم طالب بالثانوى العام، وليس له أى نشاط فى السرقات، تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى بلبيس العام، تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار محمود يحيى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، وتم إحالة المتهم للنيابة.

وفى سياق متصل، تلقت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الشرقية، بلاغا بنشوب حريق بشقة ناحية منطقة الدوكار، بندر بلبيس، وانتقل العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، والعقيد مصطفى رشاد، نائب المأمور، والنقيب أحمد النحال، معاون المباحث، إلى موقع البلاغ، فيما انتقل اللواء سامى علام، رئيس مجلس مدينة بلبيس.

وتبين نشوب حريق بمنزل بالطابق الثالث، وتم السيطرة على الحريق وإخماد، وتبين إصابة سيدتين وطفلين بحروق متعددة بأنحاء الجسد وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس العام لقسم الحروق لتلقى الإسعافات الأولية، وتبين من التحريات التى قام بها النقيب أحمد النحال، معاون مباحث مركز بلبيس، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، وجود شبهة جنائية فى الحريق، وقيام صاحب محل كشرى بإشعال النيران بالمنزل انتقاما من طليقته لرفضها الرجوع إليه، فأشعل النيران فى منزل أسرتها، وتمكنت قوة من مباحث مركز شرطة بلبيس، من ضبط المتهم ويدعى "م س أ " 28 سنة صاحب محل كشرى، مقيم بندر بلبيس.