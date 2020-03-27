اليوم السابع
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جولة مفاجئة لنائب محافظ الجيزة بكفر زهران فى البدرشين ..صور

الجمعة، 27 مارس 2020 11:49 ص
جولة مفاجئة لنائب محافظ الجيزة بكفر زهران فى البدرشين ..صور نائب محافظ الجيزة خلال الجولة
كتب على عبد الرحمن

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أجرى إبراهيم الشهابى، نائب محافظ الجيزة، للمراكز والمدن جولة مفاجئة على كفر زهران بالوحدة المحلية للمرازيق بمركز ومدينة البدرشين لمتابعة مستوى النظافة والإشغالات وتقديم الخدمات للقرية.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن الشهابى، وجه خلال الجولة الميدانية التي رافقه خلالها اللواء محمد كمال بهلول رئيس المدينة، برفع مستوى كفاءة النظافة داخل القرية ومراجعة صيانة كافة الأعمدة والكابلات خاصة بعد موجة الطقس والأمطار التي شهدتها المحافظة الأيام الماضية وذلك للتيسير على المواطنين وظهور القرية بالشكل اللائق بها حضاريا.

كما التقي نائب محافظ الجيزة خلال الجولة التفقدية بالقرية بعدد كبير من المواطنين واستمع إلى مطالبهم وشكاواهم التى وعد ببذل أقصى جهد لتلبيتها في أطار الإمكانيات المتاحة.

يذكر أن محافظة الجيزة علقت العمل في جميع مراكز خدمة المواطنين وعدم التعامل ورقيا في المحافظة، أو التعامل المباشر مع المواطنين، والاكتفاء بالتعامل الإلكترونى للتواصل مع المواطنين وتلقى الشكاوى، حيث تم اتخاذ القرار ضمن الخطة الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ورصد "اليوم السابع" طرق التواصل مع محافظة الجيزة أو تقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن أي مخالفات أو عن قصور في الخدمات.

 1. البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة "www.giza.gov.eg" .

2. البريد الإلكترونى للمحافظة gizaportal@idsc.net.eg .

3. الخط الساخن 114 من أي خط أرضى.

4. التواصل على أرقام غرفة العمليات للمحافظة 35863004 – 35869193 – 35869371 .

5. التواصل على رقم السويتش 37794876 .

6. من خلال إرسال رسائل عبر الصفحة الرسمية للمحافظة أو صفحة المكتب الإعلامى للمحافظة على موقع فيس بوك.

7. إرسال الشكاوى على بوابة الشكاوى الحكومية.

 
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