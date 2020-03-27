"تموين دمياط" يضبط كميات كبيرة من الماسكات الطبية غير مطابقة للمواصفات

دمياط عبده عبد البارى

تمكنت مباحث التموين بدمياط من ضبط ماسكات طبية غير مطابقة للمواصفات واقمشة داخل احد المخازن بدمياط، وبناء على تعليمات اللواء حسام الباز مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط و بتكليف الرائد احمد عبد الباقي رئيس قسم مباحث التموين بدبدمياط تم ضبط 6 الاف ماسك جراحي غير مطابق للمواصفات القياسية الطبية و 3 رول كبير من القماش تستخدم في صناعة الماسكات و500 كرتونة كبيرة فارغة معدة لتعبئة الماسكات بمخزن بأحد العقارات أمام مستشفى دمياط التخصصي.

وتم ضبط صاحب المخزن ( ح _ ال ) و تم عمل محضر شرطه رقم3785 لسنة 2020 جنح قسم ثان شرطه دمياط و جارى العرض على النيابة.

يذكر ان هيئة الرقابة الإدارية بدمياط قد ألقت القبض على كل من، أمين مخزن المستلزمات الطبية التابع لمديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط واخر مراقب صحي بذات المديرية، وذلك لقيام الأول بعرض قطعة ارض يمتلكها تبلغ قيمتها السوقية بحوالي 120 الف جنيه على سبيل الرشوة، وبالإضافة الى مبلغ 60 الف جنيه استولى عليها الثاني لنفسه، ليتوسط له لدى أحد أعضاء لجنة الجرد المشكلة من قبل هيئة الرقابة الإدارية، والمعنية بجرد عهدة امين المخزن، من المستلزمات الطبية لأصناف الكمامات والجوانتيات والمطهرات الطبية البالغ قيمتها بحوالي مليون جنيه، وذلك مقابل قيام عضو اللجنة بتسليمه المستندات الدالة على اختلاسه للمستلزمات الطبية الخاصة بمكافحة العدوى من عهدته وبيعها في السوق السوداء، بالإضافة الى اصطناعه لمستندات مزورة تثبت صرفها للمستشفيات الحكومية بالمخالفة للحقيقة، وجارى عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معه.