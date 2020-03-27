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تطهير وتعقيم المؤسسات الحكومية ودور العبادة بالمحلة.. صور

الجمعة، 27 مارس 2020 04:09 م
تطهير وتعقيم المؤسسات الحكومية ودور العبادة بالمحلة.. صور رش الشوارع
الغربية عادل ضرة

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وجه اللواء المهندس حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بتكثيف أعمال التطهير و التعقيم للعديد من المؤسسات الحكومية و دور العباده و الشوارع و السيارات و الأماكن الحيوية بمشاركة الطب البيطرى و مؤسسات المجتمع المدني.

وتم تطهير شوارع البحر و شكرى القواتلى و محب و الجلاء وميادين شكرى القواتلى و محب و البندر ومجمع البنوك بشارع شكرى القواتلى بماكينات الصرف الخارجية كما تم تطهير مكتب بريد أول المحلة ومسرح 23 يوليو ومقر شركات وموقف الزراعة لسيارات الأجره والسرفيس وأقسام الشرطة أول وثانى وثالث المحلة وعدد من المصالح الحكومية والشوارع بالوحدات المحلية لقرى دمرو و المعتمدية.

فى الوقت الذى أطلق فيه عدد من شباب مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مبادرة "تحدى الخير" لمساعدة الأسرة الفقيرة وعمال اليومية والعمالة غير المنتظمة وغير القادرين، فى ظل فرض حظر التجوال والظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، فى مواجهة انتشار فيروس كورونا.

جاءت هذه المبادرة من منطلق الحس الوطنى لهؤلاء الشباب، وتسابقهم فى اعمال الخير، ومساعدة المحتاجين وعمال اليومية فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد.

معتز الوزان أحد شباب المبادرة قال فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الحملة يقوم عليها مجموعة من شباب مدينة المحلة، المحبة للخير والمساعدة ليس بغرض الشهرة ولكن لمساعدة اهالينا بالمناطق الفقيرة بالمدينة، وعمال اليومية والعمالة غير المنتظمة، فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، فى مواجهتها لانتشاء وباء كورونا.

وأشار إلى أن شباب الحملة، اتفقوا فيما بينهم على تنفيذ الحملة على أرض الواقع، وتسابق جميع المشاركين فيها، المساعدة سواء بشراء السلع التموينية الاستيراتيجية أو المساعدات المادية، ونجحنا بفضل تكاتف الشباب فى تجهيز 2500كرتونة سلع غذائية وشنطة تموينية، نستهدف توزيعهم على 2500اسرة بسيطة.

وأضاف أننا أطلقنا على الحملة "تحدى الخير"، بمشاركة 10شباب وهم رامى على الدين، محمد الجنايني، محمد مصطفى السعيد، محمود شعبان، هانى البلقيني، محمد مقبل، سعد زغلول، محمد سمير، أحمد ابو الخير، مصطفى الشامى، تامر خليل، وهناك تفاعل كبير من بعض الأهالى لتقديم المساعدة والمشاركة فى أعمال الخير ومساعدة غير القادرين.

من جانبه أعرب محمد الجناينى أحد شباب الحملة، عن سعادته بما حققته الحملة من نجاح فى وقت قصير، وتجهيز 2500كرتونة سلع تموينية اساسية لمساعدة 2500اسرة، فى ظل الظروف الصعبة، وتوقف المصانع وعدم استطاعة عمال اليومية العمل فى هذه الفترة.

وأشار إلى أن شباب الحملة تكاتفوا فيما بينهم، بهدف مساعده الأسر الفقيرة، خاصة وأن مدينة المحلة يوجد بها الكثير من الفقراء فى عدة مناطق، مبينا أنه سيتم اعداد كشوف باسماء الأسر المحتاجة، وسيتم النزول لهم فى منازلهم وتوزيع الكراتين عليهم.

وأوضح أنه بصدد تقديم طلب للأجهزة المعنية للسماح لهم بالنزول فى الشارع والتصريح لهم بالنزول للاسر فى المناطق التى يعيشون فيها، وتقديم المساعدات لهم، فى فترة حظر التجول، فى سرية تامة حفاظا على مشاعرهم.

 

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