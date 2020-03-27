اليوم السابع
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خالد صلاح
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تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى فلسطين

الجمعة، 27 مارس 2020 02:10 م
تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى فلسطين رئيس الحكومة الفلسطينية
أ ش أ

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أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، اليوم الجمعة، أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" ارتفع إلى 91 شخصا، بعد تسجيل 7 حالات جديدة، وقال ملحم - بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية - إنه جرى أخذ مسح عينات من 100 شخص فى قرية "بدو" شمال غرب القدس، وتبين إصابة 5 منهم بالفيروس، تم تحويل 4 حالات إلى فندق "الكرمل" فى مدينة رام الله للحجر الصحي، وتحويل حالة واحدة إلى مستشفى "هوجو تشافيز" فى بلدة "ترمسعيا" شمال رام الله.
 
وأضاف، "أخذت عينات من 227 عاملا فى الضفة، حيث ظهرت إصابة اثنين بالفيروس، لرجل يعمل فى محطة محروقات بمستوطنة "جوش عتصيون" شمال بيت لحم، إضافة إلى والدته التى تعمل فى مجال التنظيفات بإحدى المستوطنات بتلك المنطقة".
 
وأكد ملحم أنه لا صحة لما تم تداوله بوجود إصابات جديدة فى قطاع غزة، مشيرا إلى أن طواقم وزارة الصحة تواصلت مع الطواقم الصحية فى غزة التى نفت ما تردد حول وجود إصابات جديدة فى القطاع.
 
وتابع ملحم، قائلا "سنعمل على اقتراح منظمة الصحة العالمية بوضع خيم أمام غرفة الطوارئ بالمستشفيات، والتى ستكون من أجل فحص المرضى قبل دخولهم للطوارئ، خاصة بعد أن اضطر 32 فردا من الطاقم الطبى فى مجمع فلسطين الطبى للدخول فى الحجر الصحى بعد مخالطتهم لمصاب دخل القسم الباطنى قبل أن تتم معرفة إصابته بالفيروس".
 

فلسطين

الحكومه الفلسطينيه

فيروس كورونا

كورونا

القدس

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