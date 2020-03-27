اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 مارس 2020 12:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تتسلم التحريات فى اتهام سائق بحرق منزل أهل زوجته فى الزاوية الحمراء

الجمعة، 27 مارس 2020 12:10 ص
النيابة تتسلم التحريات فى اتهام سائق بحرق منزل أهل زوجته فى الزاوية الحمراء حريق_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسلمت نيابة الزاوية الحمراء تحريات المباحث الجنائية في واقعة اتهام سائق "توك توك" باضرام النيران فى منزل أهل زوجته بسبب خلافات أسرية بينهم، حيث كشفت التحريات أن ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، تلقوا بلاغا من مسن يتهم زوج نجلته بإشعال النار فى منزله لرفضه رجوع ابنته إليه.

وأشارت التحريان إلى أنه تم التأكد من صحة أقوال المبلغ حيث اعتاد المتهم ضرب وإهانة زوجته فبعد أن طفح بها الكيل تركت له المنزل، إلا أن المتهم لم يتحمل غيابها وذهب لمصالحتها فرفضت فقام بالتعدى عليها أمام أهلها بالضرب وأشعل النار في منزل والدها لإرهابه وإجباره علي عودة نجلته إليه.

تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغًا من ربة منزل بتضررها من زوجها سائق "توك توك"، لقيامه بسكب كمية من سائل البنزين على باب الشقة محل سكن والدها وإضرام النيران به بسبب وجود خلافات زوجية بينهما وتمت السيطرة على الحريق بمساعدة الأهالى.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه وبمواجهته بالتحريات وما جاء بأقوال المبلغة أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

 


خلافات أسرية

إضرام النار

أهل زوجتىه

منزل زوجته

أخبار الحوادث

أخبار مصرية

أخبار عاجله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إعلان حالة الطوارئ فى 10 ولايات أمريكية لمواجهة كورونا

إعلان حالة الطوارئ فى 10 ولايات أمريكية لمواجهة كورونا

وفاة مارك بلوم نجم مسلسل "You" بسبب مضاعفات فيروس كورونا

وفاة مارك بلوم نجم مسلسل "You" بسبب مضاعفات فيروس كورونا

المرور يبدأ الإغلاق الجزئى لشارع الهرم بسبب أعمال نقل مرافق المترو

المرور يبدأ الإغلاق الجزئى لشارع الهرم بسبب أعمال نقل مرافق المترو

أخبار × 24 ساعة.. إلغاء امتحان الشهادة الإعدادية والاكتفاء بمشروع بحثى

أخبار × 24 ساعة.. إلغاء امتحان الشهادة الإعدادية والاكتفاء بمشروع بحثى

ترامب يعلن نشر الجنود الأمريكان على الحدود مع المكسيك وكندا

ترامب يعلن نشر الجنود الأمريكان على الحدود مع المكسيك وكندا

ترامب: الولايات المتحدة شهدت اليوم أكبر عدد من الإصابات بكورونا

ترامب: الولايات المتحدة شهدت اليوم أكبر عدد من الإصابات بكورونا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

ترامب: مستشفى على متن سفينة تابعة للبحرية تصل السبت إلى ميناء نيويورك

ترامب: مستشفى على متن سفينة تابعة للبحرية تصل السبت إلى ميناء نيويورك

أخبار مصر.. إغلاق كلي للمحال والمطاعم الجمعة والسبت.. والحظر من 7مساء لـ6صباحا

أخبار مصر.. إغلاق كلي للمحال والمطاعم الجمعة والسبت.. والحظر من 7مساء لـ6صباحا

تخفيض راتب حسام البدري مع المنتخب 25 % بناء على طلبه

تخفيض راتب حسام البدري مع المنتخب 25 % بناء على طلبه

الصحة: وقف العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات باستثناء صرف العلاج الشهرى

الصحة: وقف العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات باستثناء صرف العلاج الشهرى

س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة