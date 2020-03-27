المسجد الكبير في روما يدعو المسلمين للصلاة لمواجهة "كورونا"

كتبت فاطمة شوقى

دعا المركز الثقافي الإسلامي في إيطاليا المعروف باسم المسجد الكبير في روما، اليوم الجمعة، جميع المسلمين في إيطاليا للصلاة والدعاء إلى الأموات والمرضى جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حسبما قالت وكالة "نوفا" الإيطالية.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الدعوة جاءت تماشياً مع دعوة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس جميع المؤمنين للصلاة والدعاء.

ووجه المركز الإسلامي في إيطاليا النداء إلى أولئك الذين يعملون لتخفيف المعاناة وإنقاذ الأرواح على أمل أن تتمكن إيطاليا مع جميع دول العالم الأخرى من القضاء على الوضع الوبائي المأساوي قريبا والعودة للنظر إلى الحياة بهدوء وسعادة.

وأصبحت إيطاليا في المرتبة الأولى بعدد الوفيات بـفيروس كورونا بعد تسجيل 8215 وفاة، وقال رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبى كونتى فى وقت سابق "إننا نقاتل عدواً خفياً يدخل إلى منازلنا ويقسم عائلاتنا، مما يجعلنا نرتاب من الأيدى الصديقة، ويقودنا فى النهاية إلى تقييد كبير لحركتنا".

وتابع "سيأتي وقت الكيل والتقييم حول ما كان يمكننا القيام به وما لم نفعله، وستتاح للجميع الفرصة للحكم على البرود والرصانة التي تم من خلالهما إنجاز عملنا وتحديد العواقب".

وقال كونتى "من ناحية أخرى، قام كثيرون في الأيام الأخيرة بإعادة قراءة رواية "المخطوبون" لأليساندرو مانتزوني والاستشهاد علنًا أيضا، بالصفحات التي كتبها عن الطاعون، الذي ضرب ميلانو حوالي عام 1630، خاصة الندم الذى شعروا به إزاء التساهل إزاء هذا النوع من الكوارث.

وفي مؤشر على ارتفاع وتيرة الاصابات بعد انخفاض دام اربعة أيام متتالية، أشارت الدفاع المدني في مؤتمرها الصحفي اليومي حول أزمة فيروس كورونا، الى أن العدد الاجمالي للحالات الايجابية قفز الى 62013 حالة بعد تسجيل 4492 اصابة جديدة بالوباء في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

أما الذين تعافوا من المرض، فيبلغ عددهم 999 ليرتفع اجمالي المتعافين الى 10361، والعدد الإجمالي للأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس في إيطاليا، بما فيهم الضحايا والمتعافون، ارتفع إلى 80539 شخص.