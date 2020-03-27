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المسافة الآمنة أو الشلوط.. هولندية تبعد رجلا عنها بطريقتها الخاصة .. صور

الجمعة، 27 مارس 2020 05:35 م
المسافة الآمنة أو الشلوط.. هولندية تبعد رجلا عنها بطريقتها الخاصة .. صور هولندية تبعد رجلا عنها بطريقتها الخاصة
كتبت: هناء أبو العز

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انتشر بين مواقع التواصل الاجتماعى فى أوروبا، فيديو لسيدة داخل سوبر ماركت، فى هولندا، وهى تركل رجل بقدمها لرفضه  السماح بوجود مسافة فاصلة تصل إلى متر ونصف أثناء وجودها للتسوق.
 
هولندية تبعد رجلا عنها بطريقتها الخاصة (1)
 
 
و غضبت السيدة داخل سوبر ماركت في ريجسبيرجين بهولندا ، لأن الرجل لم يبق على بعد متر ونصف، ورفض الرجل ذلك لم يقبل الرجل بذلك ، وظل يتحرك حولها.
هولندية تبعد رجلا عنها بطريقتها الخاصة (2)
 
 
 من جانبه علق صاحب السوبر ماركت لـ RTL Nieuws قائلًا: انها كانت على حق، ولن يتم السماح للرجل بالدخول مرة أخرى.
هولندية تبعد رجلا عنها بطريقتها الخاصة (3)
 
 
وظهر الفيديو لسيدة تدفع ثمن مشترياتها من البقالة ، لكن الرجل يسير خلفها، بالشكل الذى لا يتبع القواعد السارية في السوبر ماركت وهى أنه  يجب على الجميع الحفاظ على مسافة متر ونصف من بعضهم البعض وعند الخروج يجب عليك الانتظار خلف شريط أحمر وأبيض حتى يحين دورك.
 
هولندية تبعد رجلا عنها بطريقتها الخاصة (4)
 
 
و بعد أن ركلت المرأة الرجل ، ألقى بما  في يديه علىها وسقطت على الأرض بسبب هذا.
 
هولندية تبعد رجلا عنها بطريقتها الخاصة (5)
 
 
يقول صاحب السوبر ماركت فان إيكلين أنه زار المرأة في هذه الأثناء ، وأنها الان بصحة جيدة، وليس بها إلا القليل من الكدمات.
 
ووفقا ل Brabants Dagblad ، الذي تحدث إلى شريك المرأة ، قال ان  لديها الكثير من الكدمات التى سببتها لها السقطة على الأرض.
 

هولندا

المسافة الأمنة

الشلوط

كورونا

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