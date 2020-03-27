الكنيسة تنفى صدور أية تعليمات تخص صلوات أسبوع الآلام أو عيد القيامة المقبل

كتبت سارة علام

نفى القس بولس حليم المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية صدور أى تعليمات أو ترتيبات تخص الاحتفال بأيام البصخة المقدسة أو أسبوع الآلام وكذلك قداس عيد القيامة المقبل الذى يحل فى أبريل القادم.

وشدد المتحدث الرسمي باسم الكنيسة فى بيان له، إن الكنيسة أو المجمع المقدس هم الجهتين الوحيدتين المسئولتين عن إصدار قرارات تخص الاحتفالات أو الطقوس بعد قرار غلق الكنائس تجنبا لعدوى كورونا.

كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد اتخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تماشيا مع سياسة الدولة لمحاصرة الفيروس القاتل، واجتمعت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لمناقشة آخر التطورات بشأن موضوع انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، وأصدرت اللجنة عدد من القرارات الهامة، أبرزها غلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة، وغلق قاعات العزاء واقتصار أي جناز على أسرة المتوفي فقط، على أن تقوم كل إيبارشية بتخصيص كنيسة واحدة للجنازات وتمنع الزيارات إلى جميع أديرة الرهبان والراهبات.

جدير بالذكر، إن فيروسات كورونا هي فصيلة كبيرة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان والإنسان، ومن المعروف أن عدداً من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر حالات عدوى الجهاز التنفسي التي تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد وخامة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (السارس). ويسبب فيروس كورونا المُكتشف مؤخراً مرض فيروس كورونا كوفيد-19.