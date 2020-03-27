القبض على تاجر مواد مخدرة بحوزته 125 طربة حشيش على الطريق الدولى الساحلى

كتب محمود عبد الراضى – أحمد الجعفرى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح من ضبط أحد العناصر الإجرامية المتورطين في الاتجار في المواد المخدرة، وبحوزته 125 طربة لمخدر الحشيش، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التي باشرت التحقيقات.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بمحافظة الإسكندرية، وله معلومات جنائية مسجلة، وتخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وخاصةً من مخدر الحشيش وترويجها على عملائه بمحافظة مطروح.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن مطروح، تم ضبطه حال إستقلاله سيارة فى كمين أعد له بالطريق الدولى الساحلى (مطروح / الإسكندرية) بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته 125 طربة لمخدر الحشيش وزنت جميعها 12,500 كيلو جرام، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول، وبمواجهته أيد ما جاء فى التحريات، وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 875,000، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.