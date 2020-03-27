العراق يعلن شفاء حالتين إصابة بفيروس كورونا بالديوانية

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أعلنت دائرة صحة محافظة الديوانية بالعراق، اليوم الجمعة، الشفاء التام لحالتى إصابة بفايروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، ولم تسجل أى وفيات ،وفى سياق آخر، دعا نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامى - وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (نينا) اليوم - إلى اتخاذ إجراءات أكثر فعالية بعد ازدياد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" فى العراق إلى 458 حالة، موضحًا أن عدد الإصابات فى يوم واحد أظهرت ارتفاعًا ملحوظًا فى البصرة 36 حالة والنجف 18 حالة وبغداد 14 حالة.

وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية، قد أعلنت يوم أمس الخميس، عن تسجيل 36 إصابة، و7 وفيات جديدة بفيروس كورونا فى العراق.

وذكر بيان للوزارة، أن "الاصابات كانت فى العاصمة بغداد ومحافظات البصرة وكربلاء والنجف وواسط والسليمانية وكركوك وذى قار".

وأضاف أن "الوفيات سجلت فى بغداد وكربلاء والمثنى وبابل"، مؤكدا "تسجيل 16 حالة شفاء تام فى بغداد والديوانية وبابل والنجف".

وأعلنت الوزارة أن "المجموع الكلى للإصابات فى العراق وصل إلى 382 حالة، ومجموع الحالات التى تماثلت للشفاء 105، فيما توفى 36 شخصا بالفيروس