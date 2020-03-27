اليوم السابع
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الجمعة، 27 مارس 2020 01:43 م
خالد صلاح
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العراق: هزة أرضية بقوة 3.3 درجة فى منطقة أم قصر بالبصرة

الجمعة، 27 مارس 2020 01:05 م
العراق: هزة أرضية بقوة 3.3 درجة فى منطقة أم قصر بالبصرة ريختر
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سجلت المراصد الزلزالية التابعة لوزارة النقل العراقية اليوم/الجمعة/ هزة أرضية تبعد 3 كم شمال شرق منطقة ام قصر فى محافظة البصرة، وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للانباء، أن قوة الهزة بلغت 3،3 درجة على مقياس ريختر، دون الإبلاغ عن حدوث أضرار. 

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، عن تسجيل 36 إصابة، و7 وفيات جديدة بفيروس كورونا فى العراق، وذكر بيان للوزارة أن "الاصابات كانت فى العاصمة بغداد ومحافظات البصرة وكربلاء والنجف وواسط والسليمانية وكركوك وذى قار".

وأضاف أن "الوفيات سجلت فى بغداد وكربلاء والمثنى وبابل"، مؤكدا "تسجيل 16 حالة شفاء تام فى بغداد والديوانية وبابل والنجف".

وأعلنت الوزارة أن "المجموع الكلى للإصابات فى العراق وصل إلى 382 حالة، ومجموع الحالات التى تماثلت للشفاء 105، فيما توفى 36 شخصا بالفيروس".

 


ريختر

العراق

زلزال

البصرة

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