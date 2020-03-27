الصين تعيد غلق صالات السينما بعد إعادة فتحها خوفاً من تفشى كورونا مجدداً

كتب آسر أحمد

قررت السلطات الصينية غلق جميع صالات السينما في البلاد، مرة آخري لأجل غير مسمي لحين الانتهاء من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

ووفقاً لصحيفة deadline، فإن الحكومة الصينية قررت أعادة غلق صالات السينما مرة أخرى في جميع أنحاء الدولة بعد أن منحت الضوء الأخضر لأكثر من 700 صالة سينما للفتح من جديد، رافضين التصريح بميعاد جديد لإعادة فتحها من جديد.

وكانت السلطات الصينية قررت إعادة فتح صالات السينما مرة أخرى الايام الماضية، بعد إعلانها الانتهاء بشكل كبير من مواجهة فيروس كورونا، لتعطي الأمل للكثيرين لعودة الحياة من جديد، وهو ما تراجعوا عنه بعد أيام قليلة من إعادة فتحها، بعد انتشار الكثير من الأخبار عبر موقع السوشيال ميديا الصيني Weibo.

وكانت مدينة شنغهاي، ستفتتح 205 دور سينما أخرى غداً السبت ،وهو ما تراجع عنه المسئولين لحين الانتهاء مرة آخري من تلك التحديات الصحية التي تواجه العالم بسبب الفيروس المستجد.

وتسبب انتشار الفيروس فى توقف العديد من الأفلام والعروض المسرحية والاستعراضية ودور الأوبرا وغلق أبواب السينمات، وأصاب الفيروس العديد من نجوم العالم، ويوما بعد يوم تزداد حالة الفزع والهلع تجاه فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم حاليا ويهدد حياة الملايين، ولكن ما زاد الفزع هو إصابة عدد من مشاهير الفن العالميين ممن شكلت اصابتهم حالة فزع لدي جمهورهم، خاصة أن فى الأغلب يعتقد الكثيرون أن المشاهير عادة بعيدا عن تلك الأوبئة والأمراض نظرا لحفاظهم الدائم علي صحتهم ونوعية غذائهم ومنهم توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون حيث أعلنا إصابتهما بفيروس كورونا في أستراليا