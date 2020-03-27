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"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

الجمعة، 27 مارس 2020 09:00 ص
"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، إنه لا يوجد لقاح لمنع العدوى حتى الآن على مستوى العالم وكل ما أوصى به هى الوقاية الشخصية وحماية الجهاز التنفسى وإتباع الممارسات الصحية والغذائية الآمنة.

وكانت أصدرت الدكتورة نهال الشاعر رئيس إدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية بوزارة الصحة، كتابا دوريا رقم 4 لسنة 2020 وموجها لمديريات الشئون الصحية فى المحافظات، باستثناء المستشفيات الخاصة بجميع تخصصاتها، وكذلك مراكز الغسيل الكلوى والحضانات والمراكز المتخصصة فى حالات الولادة الطارئة من الحظر اليومى.

وأوضح البيان الدورى، أن باقى المنشآت الطبية الخاصة بكافة أنواعها يطبق عليها الحظر اليومي، ويتم إغلاقها اعتباراً من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا بالإضافة إلى إغلاقها غلقا كاملا يومى الجمعة والسبت.

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة كانت أكدت تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 442، مضيفة ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 21 بعد تسجيل وفاة جديدة.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الشعوب التى تفشى فيها فيروس كورونا لم تلتزم شعوبها بالعزل، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بمجهود كبير فى التقصى، موضحة أن هدف مصر هو النزول بعدد الإصابات والسيطرة على انتشار الفيروس، وهدفنا من القرارات الحكومية تقليل عدد الإصابات اليومية لكى يكون لدينا قدرة على الاستيعاب، محذرة أن التفشى مهما كانت إمكانات الدول فلن تستطيع مواجهة تداعيات تفشى الفيروس.

وأضافت، أن الخوف على كبار السن والحوامل مطالبة بتقليل الزيارات لهم والاطمئنان عليهم دائما دون مخالطة، موضحة أن الخط الساخن الآن رقم 105 يتلقى 200 شخص بلاغات المواطنين واستفساراتهم، وأن الخدمة أصبحت مجانية بعد أن كانت "جنيه ونصف"، محذرة من قيام أى معامل خاصة بعمل تحليل كورونا، مشيرة إلى عمل 25 ألف كشف لجميع الطائرات والموانئ، وتم بالفعل اكتشاف حالات إيجابية وتم التعامل معها، مؤكدة أن قرارات الحكومة تعنى "اقعد فى بيتك".


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