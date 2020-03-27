الصحة العالمية: نقص معدات الوقاية يشكل تهديدا طارئا لجهود مكافحة كورونا

إبراهيم سعيد

قالت منظمة الصحة العالمية، إن نقص معدات الوقاية يشكل تهديدا طارئا لجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا، وذلك وفقا لما ذكرته قناة العربية فى خبر عاجل منذ قليل.

من جانب أخر، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن أكثر من 100 ألف شخص تماثلوا للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا، وأن هناك أكثر من نصف مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في العالم، وأكثر من 20 ألف حالة وفاة.

وتناشد منظمة الصحة العالمية، دول العالم بعدم استخدام أي أدوية لم يثبت فعاليتها بعد في علاج فيروس كورونا.