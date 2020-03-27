اليوم السابع
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الصحة العالمية: نقص معدات الوقاية يشكل تهديدا طارئا لجهود مكافحة كورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 07:10 م
الصحة العالمية: نقص معدات الوقاية يشكل تهديدا طارئا لجهود مكافحة كورونا رئيس منظمة الصحة العالمية
إبراهيم سعيد

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قالت منظمة الصحة العالمية، إن نقص معدات الوقاية يشكل تهديدا طارئا لجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا، وذلك وفقا لما ذكرته قناة العربية فى خبر عاجل منذ قليل.

 

من جانب أخر، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن أكثر من 100 ألف شخص تماثلوا للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا، وأن هناك أكثر من نصف مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في العالم، وأكثر من 20 ألف حالة وفاة.

 
وتناشد منظمة الصحة العالمية، دول العالم بعدم استخدام أي أدوية لم يثبت فعاليتها بعد في علاج فيروس كورونا.
 
 
وتطلق منظمة الصحة العالمية اليوم خدمة رسائلها المخصصة باللغة العربية، بالشراكة مع شركتي واتساب وفيسبوك، لإطلاع الجمهور على آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، وتتميز خدمة الرسائل بسهولة الاستخدام والقدرة على الوصول إلى جمهور واسع لا يقل عن ملياري شخص، من أجل إيصال المعلومات الصادرة عن المنظمة مباشرة إلى الناس الذي هم في حاجة إليها.
 
 
ووفقا لبيان منظمة الصحة العالمية اليوم ستتيح خدمة الرسائل هذه للجميع، من قادة الحكومات إلى العاملين الصحيين وصولاً إلى الأهل والأصدقاء، أحدث المستجدات والمعلومات عن فيروس كورونا، بما في ذلك التفاصيل المتعلقة بأعراض المرض وكيف يحمي الناس منه أنفسهم والآخرين. كما تتضمن الخدمة روابط إلى أحدث تقارير الحالات وتقدم آخر الأرقام الآنية لمساعدة مقرري السياسات في الحكومة على حماية صحة سكانهم.

 


الصحة العالمية

فيروس كورونا

كورونا

كوفيد 19

كورونا نيوز

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