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الصحة السعودية تعرض تجربة شاب مصاب بكورونا: لم أشعر بأى أعراض

الجمعة، 27 مارس 2020 11:16 م
الصحة السعودية تعرض تجربة شاب مصاب بكورونا: لم أشعر بأى أعراض حاتم شاب سعودى مصاب بكورونا
كتب هيثم سلامة

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أكد مواطن سعودى فى الحجر الصحى، مصاب بفيروس كورونا، أنه أصيب فور عودته من الخارج بينما لم يشعر بأى أعراض نهائيا، مطالبا الجميع الالتزام والبقاء في المنزل حتى لا يؤذى نفسه أو غيرة من الأهل.

نشرت وزارة الصحة السعودية، عبر حسابها بموقع تويتر "فيديو" لمواطنها المصاب بفيروس كورونا، حيث تم تشخيص إصابته فور عودته إلى المملكة من الخارج، حيث تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا يوم السبت 21 مارس 2020.

وقال المواطن السعودى حاتم من خلال الفيديو :" قدر الله وماشاء فعل.. لم أشعر بأي أعراض سواء ارتفاع درجة حرارة أو سعال.. وصلت من السفر الأخوان في وزارة الصحة استقبلوني في المطار، وقاموا بالإجراءات اللازمة .. واستمروا بالتواصل معى بشكل يومى .. يوم الأثنين طلبوا منى إجراء تحليل فيروس كورونا.. الآن أنا في غرفة العزل.. بالأمانة خدمات طبيبة على أعلى مستوى طبيب يتواصل معى.. اجروا جميع التحاليل والأشعة المطلوبة".

الصحة السعودية تعرض تجربة شاب بكورونا لم أشعر بأى أعراض.. واجلسوا في البيت (1)
 
 

وأضاف :"أحب أوجه الشكر إلى قيادتنا والعاملين في وزارة الصحة من تعاملهم في المطار للتواصل المستمر والتأكد من الحالة.. أرجو من الجميع الالتزام واجسلوا في البيت حتى لا تضر نفسك وأهلك وتضطر العزل في المستشفى".

الصحة السعودية تعرض تجربة شاب بكورونا لم أشعر بأى أعراض.. واجلسوا في البيت (2)

يشار أن المتحدث باسم وزارة الصحة، أكد اليوم الجمعة  أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 1104، وذلك بعد تسجيل 92 إصابة جديدة.

وأضاف وزير الصحة، خلال مؤتمر صحفي، أن هناك حالتين تماثلا للشفاء من الإصابة فيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد المتعافين إلى 35 حالة، موضحاً أن الإصابات الجديدة من بينها 10 حالات قادمة من الخارج.

وفي سياق منفصل، أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودى، أن القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، اليوم، جاءت لتوحيد الجهود في مواجهة جائحة كورونا المستجد وإعادة الثقة للاقتصاد العالمي، ودعم جهود تطوير اللقاحات، وتقوية البنية التحتية للدول النامية والأقل نموًا، وأضاف أن رئاسة خادم الحرمين الشريفين للقمة بعثت رسالة من الرياض إلى العالم مفادها أن الإنسان أولاً. وفق بيان حفى.


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